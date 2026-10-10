特斯拉在日大享補貼 竟然超過本田、日產遭業界質疑

日本的電動車補助政策，意外出現受益失衡的狀況，美國電動車大廠特斯拉 （Tesla ）獲得的補助金額，竟然超過本田 、日產等本國車廠，引發業界質疑，政府補助是否過度扭曲市場供需。

據日媒統計，日本政府2026年度電動車補助預算約1100億日圓(約6.9億美元)，今年4至9月符合補助資格的電動車，若全數提出申請，預計補助金額將達974億日圓，相當於全年預算的89%，距離用罄僅一步之遙，這也意味著補助計畫可能在明年3月底年度結束之前，便提前停止受理。

日本透過乾淨能源汽車（CEV）補助計畫，鼓勵民眾購買電動車，每輛最高可獲130萬日圓補助。今年4至9月，豐田獲得345億日圓補助，占全年預算約31%，居各車廠之冠；特斯拉緊追其後，獲得191億日圓補助，約占17%，金額超過日產與本田等日本車廠總和。

以車款來看，豐田電動休旅車bZ4X符合每輛最高130萬日圓補助資格，共獲得187億日圓補助，排名第一。特斯拉Model Y以153億日圓居次，每輛最高可獲127萬日圓補助。