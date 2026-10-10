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後有追兵 馬士基轉向大買貨櫃輪 以保世界第2大寶座

編譯湯淑君／綜合報導
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全球前十大貨櫃航商(資料來源：Alphaliner)
全球前十大貨櫃航商(資料來源：Alphaliner)

AI摘要

文章摘要整理：

馬士基為守住全球第二大貨櫃航運商地位，轉而大買大型貨櫃船擴充艦隊，並以規模經濟壓低成本，同時面對運能過剩與運價波動風險。

貨櫃航運巨人馬士基（Maersk）已改弦易轍，大買貨櫃輪，免得被競爭對手達飛海運集團（CMA CGM）擠下世界第二大貨櫃輪航運商寶座。

英國金融時報（FT）引用航運數據平台Alphaliner的數據報導，這家丹麥公司9月訂購26艘貨櫃船，每艘運能相當於1萬8600個20呎貨櫃，待履行訂單總數達131艘。對馬士基而言這是重大策略轉向。過去十年來，馬士基策略重心在強化「從船上卸貨至送貨到府」的物流作業，如今則全力擴充貨櫃輪艦隊，免遭對手超越。

新訂單2029至2030年交船後，馬士基艦隊陣容將擴充至882艘，比目前總噸位增加16%。地中海航運公司（MSC）在疫情期間大舉擴充，2022年躍為全球運能最大航運商，如今擁有1015艘船隻。法國達飛集團緊追在後，既有艦隊加上訂購的160艘，合計規模將超越馬士基，主管宣稱最快明年就會躍為業界第二。

從新冠肺炎疫情爆發，到伊朗戰爭實質封閉荷莫茲海峽，全球貿易受阻前所未見，使業者大舉擴充運能。對照下，疫情爆發前十年，貨櫃航運業者重點在強化工廠到消費者的物流體系，以因應航運業景氣榮枯變化。

現在，鑒於運價可望維持在高檔更久，業者調整策略改拚運能。馬士基執行長柯文勝（Vincent Clerc）上月表示，貿易干擾、港口壅塞等情況需要更多貨輪因應，也意味運價有撐。

業者紛紛擴充艦隊，卻也引發運能過剩顧慮，因為太多貨櫃輪搶生意可能導致運價下跌、船運公司面臨虧損。但多家船運公司主管聲稱，可藉由減緩或閒置船隻來因應。

馬士基訂購的將是大型貨櫃輪，跟進對手藉規模經濟壓低成本的策略。主管表示，貨櫃輪愈大、能源效率愈高，就愈能壓低向客戶開出的運價，因為燃料開銷占總成本多達三分之二。

挪威船公司MPC Container Ships營運長李奇利說：「船隻規模若是加倍，成本可壓低25%左右。」

不過馬士基刻意不買市售最大的船隻。2月宣布訂購的八艘366公尺長貨櫃輪，提供多重部署選項，比400公尺長的最大貨櫃輪有彈性，不會大到無法停泊港口。

精華 FAQ

  • 馬士基主要是為了避免被法國達飛海運集團超越，鞏固全球第二大貨櫃航運商地位。這次大量下單也代表公司策略明顯轉向，從物流服務回到擴充船隊與運能。

  • 馬士基新船交付後艦隊可增至882艘，但仍低於MSC的1015艘。CMA CGM加上既有與已訂購船舶後，總規模將超越馬士基，最快明年就可能躍居業界第二。

  • 大型貨櫃輪能提升能源效率並降低單位成本，因燃料占總成本比重高。但若各家持續擴船，可能造成運能過剩、搶貨壓價，導致運價下跌與獲利承壓。

丹麥

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