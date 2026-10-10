PIMCO示警：美10年債殖利率恐站上6% 26年來首見

品浩投資長艾達信警告，高油價、通膨和美國龐大債務加劇債市動盪，美國10年期公債殖利率可能站上6%，將是26年首見。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： PIMCO認為，美國10年期公債殖利率在賣壓與通膨壓力下，可能衝上6%，並進一步拖累股市、信用市場與部分私募資產。

品浩（PIMCO）投資長艾達信（Dan Ivascyn）警告，高油價、通膨 和美國龐大債務加劇債市動盪，美國10年期公債殖利率 可能站上6%，將是26年首見。

美國財政部8日完成220億美元30年期公債標售，顯示市場需求穩健，讓近期劇烈震盪的債市出現「暫時回穩」的拉回走勢，10年和30年期公債殖利率當日同步下滑5-7個基點。不過9日又恢復上行走勢，盤中分別升至5.26%和5.63%，市場信心顯然仍相當脆弱。

艾達信表示，美國公債市場規模達32兆美元，經過數周大量拋售後，避險基金等投資人被迫退出虧損的債券 部位，可能使10年期公債殖利率從目前的水準進一步大幅攀升。

艾達信受訪時說：「這當然有可能，即使只從短期交易來看也是如此。過去幾周的部分賣壓，來自技術面不利，以及多策略避險基金和其他槓桿投資人停損出場。殖利率確實可能升到那裡。」

他的說法呼應幾位投資人近日的警告：美國公債市場正陷入「惡性循環」，一波波賣壓推高殖利率，升至某些水準後，又促使不動產投資信託等其他市場參與者賣出債券。

美國10年期公債的殖利率，是全球數兆美元資產的定價基準，如今已升至本世紀初以來高點。投資人擔心，川普對伊朗的戰爭推升通膨，AI業者大舉融資，加上市場預期經濟強勁成長，都可能繼續推高殖利率。

債券提供固定收入，通膨則會侵蝕這些收入的購買力，也會加重美國家庭負擔，此時距離期中選舉，只剩幾周。

艾達信表示，公債殖利率若再上升，也可能打擊股票和公司債等風險較高的資產。他說，若10年期公債殖利率升至5.5%或以上，「信用市場和股市都會出現相當明顯的跌勢」。

除了公開市場中風險較高的部分承受壓力，艾達信也預料，公債殖利率上升將使部分私募市場的問題逐步浮現，包括商用不動產。他指出，這些領域「仍有許多脆弱的資本結構，基本面也疲弱」。

不過，艾達信也認為，殖利率居高不下，最終也會吸引投資人把更多資金轉向公債，以鎖定高報酬，這將成為「限制殖利率進一步上升的因素」。證據之一就是近來10年期和30年期公債的標售，都吸引強勁需求。

艾達信也看好美國以外的債市。他表示，對美國能否在一段時間內維持這樣的財政赤字，PIMCO「不像某些人那麼擔心」，但「好處是，你不必只持有美國債券」。

他舉例說，澳洲有「品質非常高的信用」，英國雖然也有自己的問題，但英國債券提供的利息報酬比美國債券高，因此仍有吸引力。加拿大和德國等市場也提供「相當有吸引力的殖利率，而且財政狀況的起點更好」，尤其換算成美元後更是如此。