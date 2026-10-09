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南韓拒跟進把AI改SI 是要和川普為敵？

編譯廖玉玲／綜合外電
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南韓科學技術情報通信部表示，無意跟進美國總統川普，將人工智慧（AI）更名為超級智...
南韓科學技術情報通信部表示，無意跟進美國總統川普，將人工智慧（AI）更名為超級智慧（SI）的政策。 （美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

南韓拒絕跟進川普把AI改稱SI的要求，強調名稱變更沒有實質效益，並指美韓關係近期因投資與關稅議題而持續升溫。

南韓科學技術情報通信部表示，無意跟進美國總統川普將人工智慧（AI）更名為超級智慧（Super Intelligence, SI）的政策。 

不過川普8日在自家社群平台Truth Social發文寫道：「白宮認定，凡是使用『人工智慧』這個詞，而非廣受認可且更精確的新詞『超級智慧』的人，都是『敵人』！」

官員告訴韓國時報，當局認為這種名稱上的改變「毫無實質效益」，並強調南韓將維持現有的「AI」術語，把精力聚焦在提升國家核心科技實力上。

南韓不隨川普起舞的背後，也反映出近期美韓關係的緊張。川普重返白宮後，持續對南韓施加經濟壓力，尤其是期中選舉降至，施壓力道更大。

逼迫投資：川普單方面對外宣稱，南韓同意投資高達540億美元，開發阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫，但隨即遭到南韓產業通商資源部的澄清反駁，強調「若不具備商業可行性就不會投資」

關稅威脅：對於南韓不盲目買單的態度，川普放話威脅，要對南韓收取更高的關稅

部分分析師認為，川普頻頻拿南韓投資做文章，主要是為了在期中選舉前大力宣傳關稅政策的政績。

精華 FAQ

  • 南韓科學技術情報通信部認為，單純更名沒有實質效益，與其改稱超級智慧，不如把資源集中在提升國家核心科技與AI競爭力。

  • 川普在Truth Social發文稱，白宮認定凡是使用「人工智慧」而非「超級智慧」的人，都是「敵人」，顯示其對名稱轉換態度強硬。

  • 報導指出，南韓不隨川普起舞，反映美韓關係近期緊張；川普還在投資與關稅議題上對南韓施壓，部分分析認為與期中選舉宣傳有關。

川普 南韓 白宮

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