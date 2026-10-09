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押注AI還想加碼 孫正義傳向波灣投資人洽募千億美元 買企業再用AI改造

編譯劉忠勇／綜合外電
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孫正義以投資大膽著稱，也曾取得驚人成果，最著名的例子就是阿里巴巴。（路透）
孫正義以投資大膽著稱，也曾取得驚人成果，最著名的例子就是阿里巴巴。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

孫正義傳正向波斯灣投資人募資1,000億美元，計畫成立基金收購企業後再以AI提升效率，並延續軟銀對OpenAI與AI產業的重押策略。

軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義正洽談向波斯灣投資人募集多達1,000億美元，打算成立基金收購企業，再運用AI改善營運，擴大投資布局。

英國金融時報引述多位知情人士報導，孫正義近日已和阿拉伯聯合大公國在內的高層人士，討論可能的籌資安排。這位日本富豪已向ChatGPT開發商OpenAI投資650億美元，這是他接連大膽AI投資的又一次行動。

知情人士指出，孫正義打算向波斯灣投資人募資成立基金，收購企業後，再運用AI和其他先進技術改善營運。軟銀旗下機器人及實體AI事業Roze，預料將在其中扮演重要角色；孫正義希望推動這事業上市時能爭取到高估值。不過，知情人士也提醒，這些籌資磋商未必能成功。

孫正義以投資大膽著稱，也曾取得驚人成果，最著名的例子就是阿里巴巴。他更一再改造軟銀，先轉型為電信集團，如今又使其成為全球數一數二的AI投資者。

孫正義過去也曾向波斯灣投資人募集大筆資金來支持他的投資雄心。阿聯主權基金之一穆巴達拉（Mubadala），以及沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF），都曾投資軟銀2017年成立、規模1,000億美元的第一期願景基金。

截至6月底，第一期願景基金自成立以來累計投資收益約290億美元。成立較晚、主要由軟銀出資，並持有OpenAI股權的第二期願景基金，累計投資收益則為205億美元。

孫正義透過籌資、借款及軟銀自有資金支應投資，部分借款以軟銀持有的晶片業者安謀（Arm）股權作為擔保。軟銀上月完成歷來最大規模的垃圾債券發行，籌得逾110億美元，提供給投資人的殖利率最高達9.75%。

軟銀今年一度成為日本市值最高的企業，但股價已從6月高點下跌逾30%，今年以來尚有25%漲幅。金融時報報導OpenAI年化營收比先前媒體推測的水準少約200億美元後，軟銀股價周五重挫5%。

分析師及其他熟悉軟銀的人士指出，軟銀許多投資都直接和OpenAI有關，或與AI產業相連，一旦OpenAI估值下跌，可能帶來麻煩。一位駐亞洲分析師說：「連鎖效應……可能很快就變得相當嚴重。」

精華 FAQ

  • 他正與阿聯等波斯灣投資人洽談，目標最高可募1,000億美元，打算成立基金收購企業，再導入AI與其他先進技術改善營運。

  • 新基金將延續孫正義近年的AI押注路線，軟銀旗下機器人與實體AI事業Roze也可能扮演重要角色，未來上市估值被視為關鍵。

  • 因為軟銀多數投資都和OpenAI或AI產業高度連動，若OpenAI估值下滑，可能引發連鎖效應，進一步衝擊軟銀整體資產與股價。

ChatGPT 軟銀

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