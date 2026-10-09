法國政經動盪加劇 恐掀歐元區金融衝擊

法國學生示威持續延燒，又逢債市拋售，使法國深陷政經壓力夾擊。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 法國學生抗議與債市拋售同步惡化政經壓力，推升公債殖利率、拖累歐元，並使投資人更偏好財務穩健的企業債。

法國學生示威持續延燒，又逢債市拋售，使法國深陷政經壓力的雙重夾擊，也加劇歐元區的壓力。

法國總理勒克努8日表示，政府要到月底才會提出政策因應措施，此發言激怒學生群眾，繼續延長抗議活動。根據法新社引述法國教育部初步統計，全國約十分之一的學校至少部分停課。政府統計，截至6日全國有超過26萬5000人參與示威。

自總統馬克宏 2024年提前舉行國會大選的政治豪賭失利、導致國會沒有任何政黨取得過半席次以來，法國政局的不確定性便持續衝擊債券市場。這波動亂更加深投資人疑慮，從法國財政赤字目標，到國會預算協商僵局，以及總統大選與候選人財政政策不確定性，讓情勢雪上加霜。

目前法國政府的債務已達3.5兆歐元，占國內生產毛額（GDP）比重將近120%，遠超越歐元區整體的平均值。償債成本暴增，已高於教育或國防經費，成政府最大單一支出。

路透報導，法國10年期公債8日殖利率 一度上升9個基點，至4.961%，距離2日觸及的24年高點4.994%不遠。

法國央行總裁穆蘭8日表示，先前推升通膨的地緣政治衝擊，如今正「演變為金融衝擊」。他曾表示，法國目前不需要歐洲央行（ECB）提供支援。在此同時，投資人正密切關注歐洲央行是否可能出手因應債市動盪的跡象。歐元匯率也受拖累，周線邁向連五黑。

同時，部分法國企業債券的殖利率已低於法國公債，顯示隨著市場對政府控制支出能力的信心減弱，投資人可能日益把企業債視為更安全的避險資產。尤其是萊雅（L'Oreal）及石油天然氣巨擘道達爾能源等跨國企業。彭博資訊分析，截至7日，法國流通在外的投資等級企業債中，約38%的殖利率低於到期年限相近的政府公債。

忠利投資資深信用策略師貝爾加森說：「法國主權債務與企業信用債的走勢已愈來愈脫鉤。」企業與銀行發行的債券「持續受到投資人強勁追捧，凸顯市場對發債機構基本面的信心，以及整體殖利率的吸引力」。