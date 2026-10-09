三星上季獲利增8倍、營收低於預期 股價應聲下挫

三星電子上季初步財報較市場預期差。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 三星上季獲利暴增近8倍並創新高，但營收仍不如預期，導致股價下挫；AI投資熱推升記憶體需求，也牽動市場對供應鏈與景氣的疑慮。

三星 電子8日公布，上季營業利益較去年同期暴增將近八倍，營收但仍低於市場預測，三星電子股價應聲下挫，連東京威力科創、愛德萬測試等日本 供應商股價也受牽連。彭博資訊分析，這可能代表投資人擔心，以債務支撐起來的AI投資熱，活力還能維持多久。畢竟現在全球的借貸成本正在提高。

受惠於記憶體價格大漲和AI基礎建設投資熱潮，三星電子初估上季營業利益比去年同期大增782.5%，達到107.4兆韓元（801億美元），將成為南韓 首家單季營業利益突破100兆韓元的企業，上季營收年增127%，達195兆韓元。

初估財報顯示，三星上季營收與營業利益都有望再創歷史新高，且是連四季刷新自身營收及營業利益紀錄。然而，如此亮眼的成績，卻仍低於市場預期。三星電子8日在首爾股市收盤下挫2.2%。

eToro分析師吉爾博特說：「三星的獲利創新高，卻仍然不能滿足投資人的期待，你就能看出現在AI交易的要求變得多高。」

三星電子8日並未公布上季的完整財報，分析師平均預估，其晶片部門第3季營業利益為110兆韓元，電子產品部門則將虧損。完整財報預定月底出爐。不過，半導體產業向來景氣起伏劇烈，投資人對獲利暴增仍抱持一定疑慮。三星和SK海力士目前正擴充產能，也愈來愈積極投資AI業者，希望帶動更多產品需求。

當地券商新韓證券分析師，對三星電子未來表現仍持樂觀態度，在上周發布的報告中指出，三星電子明年獲利表現將「更加強勁」，表示隨著三星電子擴大生產新一代高頻寬記憶體（HBM）HBM4，「目前看來已準備好迅速提高市場占有率」。

根據新韓證券報告，隨著市場轉向新一代HBM，三星電子將有機會「重新協商價格」，有助於確保穩健的獲利率。

創紀錄的獲利和市場高度期待，凸顯AI熱潮已扭轉三星半導體事業的處境。幾年前，需求大幅衰退曾使該事業陷入虧損；如今，AI基礎建設吸收大量先進DRAM需求，三星也在高頻寬記憶體（HBM）領域逐步追趕SK海力士。HBM是搭配輝達等業者AI加速器使用的關鍵晶片。南韓貿易數據也反映這波強勁需求，9月半導體出口增至去年同期的三倍以上。