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Uniqlo母公司營收進逼H&M 拚當全球快時尚二哥

編譯黃淑玲／綜合報導
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日本優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷因產品全球熱銷，上年度銷售額達3.96兆日圓...
日本優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷因產品全球熱銷，上年度銷售額達3.96兆日圓（250億美元）。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

Uniqlo母公司迅銷因全球熱銷與海外擴張，營收逼近H&M，並朝挑戰Inditex的全球快時尚龍頭地位邁進。

日本優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）因產品全球熱銷，上年度銷售額成長16.6%至3.96兆日圓（250億美元），已經走在將會首次超越瑞典對手H&M的路上。H&M是目前全球第二大服飾零售商，第一名是西班牙Zara的母公司印地紡（Inditex）。

迅銷8日公布的財報顯示，截至8月31日的上個年度，營收成長近17%，至250億美元。而分析師估計，H&M於今年11月結束的最新年度銷售額，將會是2227億瑞典克朗（223億美元）。

迅銷創辦人兼執行長柳井正說：「我們追求成為第一名的過程，現在進入新的階段。」他認為，如今年銷售額衝到10兆日圓的目標，已經在視野之內。

迅銷的目標是超越印地紡，成為全球最大的平價快時尚業者，現在即將趕過H&M、搶下第二，對Uniqlo意義重大。而真要擠下印地紡成為全球快時尚零售龍頭，迅銷的銷售額必須再成長逾一倍。旗艦品牌Uniqlo專注於設計良好的基本款服飾，隨著消費者日益轉向極簡風格，此策略幫助公司表現優於其他快時尚競爭品牌。

過去15年來，迅銷的年度銷售額平均以兩位數成長。上個會計年度，該集團積極開拓新門市，加上一系列暢銷產品加持，成長率創下2023年來最大增幅，助公司淨利連續第五年創新高，達到5420億日圓（34億美元），優於公司原估的5,000億日圓，並較前一年成長25%。配息將因而提高三分之一，至每股859日圓。

迅銷預期，強勁表現將持續，本會計年度營收估將成長12%，達到4.45兆日圓，符合市場預期。淨利估為5,600億日圓。

上個會計年度，Uniqlo在日本以外地區營收成長逾25%，北美與歐洲的合計銷售額首次超越大中華區，顯示Uniqlo正由一個原以亞洲為主要基地的品牌逐步轉型。

精華 FAQ

  • 迅銷上年度銷售額成長16.6%至3.96兆日圓、約250億美元，已接近H&M最新年度估計的223億美元，外界預期其將首次超越H&M，成為全球快時尚第二名。

  • Uniqlo主打設計良好的基本款與極簡風格，正好迎合消費者偏好，同時公司積極開拓新門市並推出多款暢銷商品，因此在快時尚市場中表現持續領先。

  • 迅銷預估本會計年度營收將再成長12%至4.45兆日圓，淨利約5,600億日圓；長期則希望衝上10兆日圓，並最終超越Inditex成為全球最大平價快時尚業者。

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