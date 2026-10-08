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全球公債殖利率齊揚為何這國反降？分析師：暴露不同經濟問題

編譯湯淑君／綜合外電
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賣壓席捲全球債市，推升世界各地的借貸成本，從華府、巴黎到東京都未能倖免，但在北京...
賣壓席捲全球債市，推升世界各地的借貸成本，從華府、巴黎到東京都未能倖免，但在北京卻不升反降。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

全球債市賣壓推升各國殖利率之際，中國公債殖利率卻逆勢下滑，反映其面臨消費疲弱、房市低迷與存款過剩等不同經濟問題。

最近賣壓席捲全球債市，推升世界各地的借貸成本，從華府、巴黎到東京都未能倖免。北京公債殖利率卻不升反降，但分析師指出這未必是好事。

今年來，中國政府公債價格上漲，基準的10年期公債殖利率7日最低降到1.7%，比現約5.3%的10年期美債殖利率足足低了超過3個百分點，也遠低於英國、法國甚至日本的10年期殖利率水準。公債價格與殖利率呈反向關係。

投資銀行ING首席中國經濟學家Lynn Song說：「中國與全球趨勢背道而馳。」

分析師指出，歐美日公債殖利率躍上數十年來高點，反映投資人對政府債台高築、伊朗戰爭推升能源價格可能助長通膨的疑慮。同時，人工智慧（AI）投資榮景強化對未來經濟成長的預期，也可能造成殖利率上揚；而科技巨頭大舉發債籌資支應AI資料中心投資，從公債市場吸走一些資金，也加重公債殖利率上升壓力。

但中國公債殖利率下降，反映的是截然不同的問題。

中國出口暢旺，但經濟其他領域卻萎靡不振，主因是消費疲弱和房地產不景氣持續多年。通膨已回升，但問題不像歐美那麼大。

如同殖利率太高，殖利率太低也可能對經濟構成問題。高殖利率對尋求更高收益的儲蓄者是好消息，卻會增加政府、企業和家庭的借貸成本。

相反地，殖利率太低，則會降低存款收益，迫使儲蓄者存更多錢，這將衝擊整體的支出，進而打擊經濟。這也釋出經濟成長展望欠佳的訊號，降低企業招聘和投資意願。低殖利率也可能促使投資人為了尋求更高收益，而轉向風險更高的資產、衝擊金融穩定。

北京決策官員明白殖利率過低的風險，早在2024年就想出一套計畫，藉脫售公債拉抬殖利率。

但今年中國人民銀行（央行）不賣債，反而變成淨買家，凸顯出北京當局如今認為借貸成本降低有助於提振經濟。

不過，中國公債殖利率低，仍暴露出缺乏可讓當地巨額存款派上用場的投資機會。不動產市場不景氣，股市長期報酬率又不佳，讓一般家庭除了購買大量投資債券的財富管理產品之外，合適的投資選項寥寥無幾。

儲蓄過剩的結果，許多存款最後流入債市。

精華 FAQ

  • 歐美日殖利率走高，主要因通膨疑慮、政府債務沉重與AI投資推升成長預期；中國則因內需疲弱、房市長期不振，資金反而流向公債，壓低殖利率。

  • 中國10年期公債殖利率一度降至1.7%，遠低於美債約5.3%與多國水準，顯示市場對中國經濟成長與投資機會信心不足，資金偏好更安全的債券資產。

  • 低殖利率雖可降低借貸成本、短期有助刺激經濟，但也會壓縮存款收益、削弱消費，並可能迫使資金追逐高風險資產，進一步增加金融穩定風險。

殖利率 華府 通膨

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