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中東衝突持續未決 馬士基宣布調漲緊急燃油附加費

編譯易起宇／綜合外電
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丹麥航運巨頭馬士基8日表示，由於中東衝突持續擴大，該公司將調漲緊急燃油附加費（E...
丹麥航運巨頭馬士基8日表示，由於中東衝突持續擴大，該公司將調漲緊急燃油附加費（EFS）。圖為馬士基貨輪。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

馬士基因中東戰火擴大與航運風險升高，宣布調漲緊急燃油附加費至20%，同時面臨亞洲到北美運量緊俏與船期延誤壓力。

丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）8日表示，由於中東戰火持續擴大，該公司將對所有的出口託收和進口交貨，調漲緊急燃油附加費（EFS）。

馬士基在聲明中表示，該公司將在10月12日前把其EFS調漲至20%，並會持續定期評估費率。

由於船隻近來在波斯灣和荷莫茲海峽遭攻擊的頻率增加，市場對中東地區原油供應的擔憂再起，再加上美國因為颶風威脅而減產，國際原油價格應聲上漲。

在此同時，馬士基7日在其北美市場10月最新動態報告中表示，從亞洲輸往北美的航運需求仍然「居高不下」，且船班延誤對整個行業的船期造成影響，而颶風是造成這些延誤加劇的原因之一，且10月份的運量將會因此一直維持緊俏。

精華 FAQ

  • 主因是中東衝突持續擴大，船隻在波斯灣與荷莫茲海峽遭攻擊風險上升，帶動航運與燃油成本壓力，因此公司決定調整費率以因應。

  • 馬士基表示，將在10月12日前把緊急燃油附加費調高至20%，並會依市場情勢與風險變化，持續定期評估後續費率。

  • 美國因颶風威脅而減產，推升國際原油價格；同時亞洲輸往北美的需求仍居高不下，船班延誤加劇，使10月份運量維持緊俏。

丹麥 荷莫茲海峽 油價

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