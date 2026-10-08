資料中心儲能熱潮助攻 LG新能源獲利衝上市場預期兩倍 股價飆7%
LG新能源因美國稅務獎勵、儲能系統需求與北美工廠恢復生產，第3季獲利與營收皆大幅優於市場預期，股價同步勁揚。
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LG新能源因美國稅務獎勵、儲能系統需求與北美工廠恢復生產，第3季獲利與營收皆大幅優於市場預期，股價同步勁揚。
南韓電池業者LG新能源受惠於美國製造獎勵措施和儲能系統需求激增，第3季初步營業利益超過分析師預估的兩倍，營收也優於預期。
截至9月30日的一季，LG新能源營業利益為7,560億韓元（約5.6億美元），遠高於彭博調查分析師平均原估的3,655億韓元；營收為9.6兆韓元，也超過原估的8.5兆韓元。
LG新能源擴大在美國生產儲能系統，取得生產稅額抵減，加上美國製電動車電池補助，支撐獲利表現。北美合資工廠恢復生產，以及銷往歐洲的電動車增加，也帶來助益。
隨著全球電動車電池銷售轉弱，LG新能源正將產能轉向儲能系統，因應資料中心需求大增。該公司也擴大美國生產，以取得「先進製造生產稅額抵減」獎勵。
LG新能源在首爾上市股價一度大漲7%。
主因是美國製造獎勵措施帶來稅額抵減，加上儲能系統需求快速上升，帶動相關產線獲利改善，並且北美合資工廠恢復生產也提供額外支撐。 截至9月30日的一季，LG新能源營業利益為7,560億韓元，明顯高於市場預估；營收則達9.6兆韓元，也優於分析師原先預期的8.5兆韓元。 在全球電動車電池銷售轉弱下，公司正把部分產能轉向儲能系統，並擴大美國生產，以取得先進製造生產稅額抵減，同時滿足資料中心帶動的需求。
精華 FAQ
主因是美國製造獎勵措施帶來稅額抵減，加上儲能系統需求快速上升，帶動相關產線獲利改善，並且北美合資工廠恢復生產也提供額外支撐。
截至9月30日的一季，LG新能源營業利益為7,560億韓元，明顯高於市場預估；營收則達9.6兆韓元，也優於分析師原先預期的8.5兆韓元。
在全球電動車電池銷售轉弱下，公司正把部分產能轉向儲能系統，並擴大美國生產，以取得先進製造生產稅額抵減，同時滿足資料中心帶動的需求。
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