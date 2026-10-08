FCC擬擴大衛星直連手機頻譜 星鏈、亞馬遜添和電信業競爭機會

FCC豁免了業者須和至少一家地面無線通訊業者簽訂租用協議的規定，讓SpaceX可使用自有頻譜提供服務。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： FCC正推動擴大衛星直連手機頻譜，並可能放寬相關規定，讓星鏈與亞馬遜等業者有更大機會挑戰Verizon等電信巨頭。

美國聯邦通訊委員會（FCC）準備擴大衛星直連手機服務可用的頻譜，將表決拍賣25MHz頻譜的提案，並就另開放482MHz徵詢公眾意見。繼SpaceX 的1.5萬枚星鏈（Starlink）衛星直連系統獲准後，新提案也可能讓SpaceX和亞馬遜 更有實力挑戰地面電信業者。

FCC周三表示，將表決拍賣25MHz「黃金頻譜」（prime spectrum），支援衛星直接連接智慧手機的服務。另預定10月29日表決是否就新增482MHz頻譜供太空補充涵蓋服務使用，以及更新衛星直連裝置服務的相關規定，徵詢公眾意見。這些提案仍待表決，尚未正式開放頻譜。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，衛星直連裝置提案旨在持續運用新技術，消除手機通訊死角，讓新一代衛星系統直接為智慧手機提供服務。

星鏈獲准使用自有頻譜 亞馬遜也加快布局

FCC太空局已核准馬斯克旗下SpaceX部署並營運1.5萬枚星鏈衛星，提供衛星直連裝置服務，也豁免須和至少一家地面無線通訊業者簽訂租用協議的規定，允許SpaceX使用自有頻譜。

FCC指出，這套衛星系統將使用SpaceX今年向EchoStar買下的頻譜，相關交易已獲核准。這項放行可望增強星鏈和Verizon、AT&T及T-Mobile等無線通訊大廠競爭的實力。

亞馬遜也在擴大衛星直連服務。該公司7月向FCC申請發射最多5,105枚網路衛星，主要服務現有無線通訊業者尚未涵蓋、或服務不足的用戶。亞馬遜8月另宣布，以逾115億美元收購Globalstar，強化旗下Leo衛星網路事業。

Verizon仍不認為星鏈構成重大威脅

不過，SpaceX想挑戰的電信業者，仍不看好它的競爭實力。Verizon執行長舒爾曼（Dan Schulman）上月在高盛一場會議中說：「包括星鏈在內，我們並未看到任何低軌道衛星業者對我們的寬頻業務成長造成明顯影響。」

舒爾曼並表示，他不認為衛星服務「在中期，甚至更長期，能成為有競爭力的對手」。