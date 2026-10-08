東證指數成分股 調高鎧俠權重

東證指數調整成分股，將提高記憶體廠鎧俠的權重。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： JPX啟動Topix史上最大規模調整，提高鎧俠權重並刪減近700檔成分股，藉由被動資金重新配置推動股市改革與估值提升。

日本 交易所集團（JPX）7日宣布史上規模最大的東證指數（Topix）成分股調整，將提高記憶體製造商鎧俠的權重，並評估移除近700檔成分股。此舉將導致追蹤Topix指數、規模合計155兆日圓（約1兆美元）的被動型基金跟著調整資金配置。

這項行動是JPX社長橫山隆介改革計畫的一環，旨在促使上市公司改善投資報酬以及與股東關係，以提升估值。之前，JPX已著手讓東證指數去蕪存菁，以便投資。去年1月完成第一階段改革，將指數成分股總數從大約2200檔砍到1700檔；第二階段預計兩年後再砍到1000檔以內。

移除成分股將觸動被動投資人的程式賣壓，納入新成分股則會助長買盤。同日，JPX也宣布調高鎧俠自由流通股占東證指數權重，從15%分兩階段提高到50%，這將使該股在該指數的整體權重高於目前的0.57%。鎧俠自由流通股隨大股東脫售持股而擴增；根據6月公布的全年財報，東芝、貝恩資本等十大股東的持股比重已從89%降至53%。

權重提高可望吸引被動式基金加碼鎧俠股票。SMBC日興證券估計，以8月底收盤股價計算，可能吸引約2兆日圓（127億美元）資金湧入，比鎧俠30天日均成交值（約1.4兆日圓）還要高，可望讓6月創新高後回軟的鎧俠股價為之一振。

此外，JPX在定期檢討成分股後發現，包括Medley、Ichiyoshi證券在內的683檔，因未達更嚴格的新標準，面臨逐步移除。

同時，共有35檔股票將被納入指數，包括麥當勞日本控股公司等。最新調整將於10月30日生效。