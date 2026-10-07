美科技股前市大漲 今日亞股卻摔跤…分析師揪主要差別

美股那斯達克100指數6日與史坦普500指數聯袂創新高，但亞洲科技股7日卻下挫，未能延續華爾街的樂觀氣氛。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美股因財報季樂觀預期創新高，但亞股受油價與美債殖利率居高不下拖累走弱，分析師認為兩地科技股對成本與資金環境的承受力差異是主因。

美國股市6日大漲，主要指數再創新高，反映企業盈餘展望亮眼令投資人振奮，但這種樂觀氣氛卻未蔓延至亞洲股市。分析師指出，美、亞科技股走勢分歧，其來有自。

彭博資訊報導，MSCI亞太指數7日跌0.7%，受南韓和香港科技股轉跌拖累。亞股 疲軟與科技股率領美股 續攻大異其趣：史坦普500指數與那斯達克100指數6日聯袂創新高，反映看好下周開鑼的美企財報季。

與此同時，伊朗加緊攻擊行駛荷莫茲海峽 的油輪，刺激原油價格回升，美國公債殖利率隨之下挫。基準的布蘭特原油漲0.6%至每桶約101.20美元；油價回升推落各天期美債價格，基準的10年期美債殖利率攀升3個基點至5.31%。

亞洲科技股常被視為人工智慧（AI）「鋤與鏟」概念股，但美國科技股前市大漲，亞股表現卻相對疲弱，分析師指出主要差別在於：亞洲企業對能源成本居高不下和借貸成本升高的抵抗力，不如美國企業。

KCM Trade首席市場分析師華特洛說：「相對於之前的氣勢，亞洲市場讓人覺得失去一些動能。歷經表現突出的時期，缺乏新的利多助漲，加上油價和美債殖利率仍居高不下，使亞股顯得有點疲乏。」

Vantage Global Prime市場分析師陳希比（Hebe Chen音譯）說，同樣面對殖利率走高，美股和亞股的容忍度卻開始顯得分歧。她說：「在美國，一小撮現金充裕的AI公司和巨型股，仍握有充足的盈餘火力，可挺過融資成本升高時期；但在亞洲，殖利率升高卻從估值、匯率、外國資本流動、央行降息空間等面向，同時打擊企業。」

美股飆新高之際，油價盤旋在高檔，公債殖利率衝上數年高年，加上匯市波動加劇，都令宏觀經濟交易員提高警覺。

Corpay亞太地區外匯策略師卓吉賽維克說：「驅動市場的基本問題未解，大環境指向未來會有更多間歇性的波動。最近的經驗顯示，歐美市場的樂觀基調或許維持不久。」