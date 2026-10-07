美科技股前市大漲 今日亞股卻摔跤…分析師揪主要差別
美股因財報季樂觀預期創新高，但亞股受油價與美債殖利率居高不下拖累走弱，分析師認為兩地科技股對成本與資金環境的承受力差異是主因。
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美股因財報季樂觀預期創新高，但亞股受油價與美債殖利率居高不下拖累走弱，分析師認為兩地科技股對成本與資金環境的承受力差異是主因。
美國股市6日大漲，主要指數再創新高，反映企業盈餘展望亮眼令投資人振奮，但這種樂觀氣氛卻未蔓延至亞洲股市。分析師指出，美、亞科技股走勢分歧，其來有自。
彭博資訊報導，MSCI亞太指數7日跌0.7%，受南韓和香港科技股轉跌拖累。亞股疲軟與科技股率領美股續攻大異其趣：史坦普500指數與那斯達克100指數6日聯袂創新高，反映看好下周開鑼的美企財報季。
與此同時，伊朗加緊攻擊行駛荷莫茲海峽的油輪，刺激原油價格回升，美國公債殖利率隨之下挫。基準的布蘭特原油漲0.6%至每桶約101.20美元；油價回升推落各天期美債價格，基準的10年期美債殖利率攀升3個基點至5.31%。
亞洲科技股常被視為人工智慧（AI）「鋤與鏟」概念股，但美國科技股前市大漲，亞股表現卻相對疲弱，分析師指出主要差別在於：亞洲企業對能源成本居高不下和借貸成本升高的抵抗力，不如美國企業。
KCM Trade首席市場分析師華特洛說：「相對於之前的氣勢，亞洲市場讓人覺得失去一些動能。歷經表現突出的時期，缺乏新的利多助漲，加上油價和美債殖利率仍居高不下，使亞股顯得有點疲乏。」
Vantage Global Prime市場分析師陳希比（Hebe Chen音譯）說，同樣面對殖利率走高，美股和亞股的容忍度卻開始顯得分歧。她說：「在美國，一小撮現金充裕的AI公司和巨型股，仍握有充足的盈餘火力，可挺過融資成本升高時期；但在亞洲，殖利率升高卻從估值、匯率、外國資本流動、央行降息空間等面向，同時打擊企業。」
美股飆新高之際，油價盤旋在高檔，公債殖利率衝上數年高年，加上匯市波動加劇，都令宏觀經濟交易員提高警覺。
Corpay亞太地區外匯策略師卓吉賽維克說：「驅動市場的基本問題未解，大環境指向未來會有更多間歇性的波動。最近的經驗顯示，歐美市場的樂觀基調或許維持不久。」
因為美國科技巨頭與現金充裕的大型股仍有強勁盈餘支撐，但亞洲企業更容易受能源成本、融資成本與資金外流影響，市場承受度明顯較弱。 內文指出，油價回升、美債殖利率上升與匯市波動，讓亞洲科技股面臨估值壓力、匯率風險、外資流向不穩與央行降息空間受限等多重衝擊。 分析師認為，若原油與殖利率維持高檔，全球市場仍可能出現間歇性波動；美歐股市的樂觀情緒未必能長久延續，亞股也難快速恢復動能。
精華 FAQ
因為美國科技巨頭與現金充裕的大型股仍有強勁盈餘支撐，但亞洲企業更容易受能源成本、融資成本與資金外流影響，市場承受度明顯較弱。
內文指出，油價回升、美債殖利率上升與匯市波動，讓亞洲科技股面臨估值壓力、匯率風險、外資流向不穩與央行降息空間受限等多重衝擊。
分析師認為，若原油與殖利率維持高檔，全球市場仍可能出現間歇性波動；美歐股市的樂觀情緒未必能長久延續，亞股也難快速恢復動能。
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