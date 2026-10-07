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世銀示警：全球能源震撼 延續到明年

編譯簡國帆／綜合報導
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世銀指出，能源價格震盪若持續到明年，東亞與太平洋地區仰賴補貼的緩衝空間恐受限，但AI相關製造與出口仍支撐區域成長預測上調。

世界銀行警告，隨著全球能源震撼預料延續到明年，東亞與太平洋地區各經濟體的緩衝政策空間，可能逐漸耗盡。但世銀認為，目前的「人工智慧（AI）順風」仍足以抵銷能源風險，並上調東亞及太平洋地區的經濟成長預估，看升AI相關出口。

世銀6日發布「東亞與太平洋經濟更新」報告指出，美伊戰爭推升能源價格，東亞與太平洋各國政府已比其他地區更積極因應，也更仰賴補貼，但這種作法可能難以為繼。

世銀預測，中東石油出口要到2027年中才會恢復至戰前水準，「若這波震撼持續，而非暫時性的，這些措施可能導致必要的行為調整延後，同時增加財政成本並減少外匯存底」。

世銀指出，印尼、泰國與越南等三國都已採取措施壓低零售汽油價格，美元準備資產今年來已減少15%至40%。越南也延長好幾項燃料減稅措施到今年底，財政部預估成本為13.8兆越南盾（約5.3億美元）。

世銀預測今年東亞與太平洋地區經濟將成長4.5%，較上次預測上修0.3個百分點，主要反映AI熱潮帶動投資與出口強勁，明年經濟成長率預測則維持在4.4%不變。

在該地區主要經濟體中，越南的經濟成長預期上修幅度最大，調高1.1個百分點，達到7.4%。世銀未在這份報告提及台灣，也未預測日韓的經濟成長率。

世銀表示，若能源震撼拉長更久，可能更加危及這種韌性，尤其若碰上AI景氣循環轉弱、及聖嬰現象造成的天候干擾。

世銀認為，該地區經濟實力很大程度依賴AI相關的製造業與出口，若剔除AI相關產品，貿易成長疲軟或呈負增長。在多數受訪經濟體中，此類產品貢獻了超過一半的出口增長。而在馬來西亞、菲律賓、泰國和越南，此一比率更超過七成。

能源成本上升已對製造業造成壓力，運輸價格大漲也已打擊消費需求。世銀表示，「能源價格再度上漲，對經濟活動的傷害可能甚於一開始的觀察，尤其通膨升高與金融情勢趨緊所造成的拖累」。

精華 FAQ

  • 因為美伊戰爭推升能源價格，許多國家已透過補貼與壓低油價來緩衝衝擊，但這種做法會消耗財政資源與外匯存底，若震撼持續，政策空間就會逐漸縮小。

  • 世銀認為AI帶動投資與出口強勁，足以抵銷部分能源風險，因此把今年東亞與太平洋地區成長率上修到4.5%，明年則維持4.4%不變。

  • 印尼、泰國與越南都採取措施壓低零售汽油價格，越南還延長燃料減稅，世銀提醒這些做法可能延後必要調整，並增加財政成本、削弱外匯存底。

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