日本TDK硬碟磁頭事業 美日企搶著買

AI摘要 文章摘要整理： 希捷與東芝傳出競購TDK硬碟磁頭事業，意在掌握AI資料中心帶動的儲存需求；交易若成，將強化供應鏈控制，但目前談判仍處初步階段。

美國硬碟大廠希捷科技（Seagate）與日本 東芝（Toshiba）傳出正在競購日本TDK公司的硬碟磁頭事業，凸顯這兩家業者都希望掌握AI資料中心儲存裝置需求成長的商機。消息激勵TDK股價6日收漲5.2%。但隨後東芝出面否認，認為這則報導內容和該公司對情況的理解不一致。

根據彭博資訊報導，知情人士透露，東芝今年春季率先與TDK展開洽談，到了夏季，希捷提出更高的收購價格。這樁收購交易的價值可能高達數十億美元。

報導指出，得標者將獲得更大的定價權，並能更有效地控制硬碟供應鏈 中的關鍵環節，可能限制競爭對手在需求加速成長時擴產的能力。TDK是全球唯一的獨立硬碟機讀寫頭製造商，同時為希捷、東芝及威騰電子（Western Digital）供貨。

希捷與威騰電子都自行生產磁頭，但需求激增時仍仰賴TDK支援。東芝則完全依賴TDK供應這項微小零組件，且必須取得TDK的技術，以推動高容量熱輔助磁記錄（HAMR）硬碟的量產計畫。這項技術對東芝縮小與規模更大競爭對手之間的差距至關重要。

知情人士表示，兩家競標者都擔心，如果無法完成這筆交易，未來可能失去獨立磁頭供應來源。上周，三家公司高層在東京會面，討論如何確保這項關鍵零組件持續供應，其中包括成立合資企業的可能性。不過，知情人士指出，目前相關討論仍處於初步階段，也可能最終破局。

隨著愈來愈多企業將一般運算工作交由AI處理，對資料的需求大幅增加，而這些資料需要以低成本長期儲存，帶動硬碟銷售強勁成長。

隨著所有與AI相關的硬體需求飆升，TDK也從中受益。不過，TDK正考慮出售這項波動性較高的業務。該事業過去利潤率偏低，卻需要持續投入資金，才能跟上磁記錄技術的進步。