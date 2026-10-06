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AI需求續旺 美科技股迎利多 近周資金轉向歐股

記者崔馨方／即時報導
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AI摘要

文章摘要整理：

在地緣風險與利率壓力交錯下，AI需求持續支撐美科技股，但資金也開始轉向已開發歐洲市場。

美伊談判進展有限，使市場對中東地緣政治風險仍保持警戒；不過，沙烏地阿拉伯主要輸油管線部分恢復運作，有助於舒緩油價壓力。

此外，多位美國聯準會官員近期釋出偏謹慎訊號，認為仍需更多時間觀察經濟數據，使市場對短期進一步升息的預期有所降溫。同時，美國大型記憶體科技企業最新財報優於市場預期，也進一步提振科技產業信心。

全球對AI需求持續推升科技產業成長動能，但地緣政治風險與利率環境變化仍牽動市場情緒。根據EPFR統計，截至2026年9月30日當周，已開發歐洲股票基金轉為淨流入，並以13.22億美元淨流入金額居冠，顯示全球資金在區域、產業及資產間持續輪動，尋求新機會。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，美國10年期公債殖利率雖維持高檔，持續對美股評價面帶來壓力，但科技股經歷前波修正後，市場已反映部分利率風險。

隨著聯準會9月升息後，市場對後續連續升息預期降溫，有助於緩解市場雜音。未來若殖利率逐步持穩，市場焦點可望重新回到企業營收與獲利表現，具備穩健現金流、良好財務體質及明確成長動能的科技企業，仍有望透過獲利成長抵銷估值壓力。

展望後市，洪華珍表示，第3季財報將成為市場關鍵觀察重點。根據FactSet預估，美國科技產業第3季營收年增率達39.7%，獲利年增率達63.5%，其中半導體產業獲利年增率更高達126%，表現最為突出。顯示AI基礎建設需求依舊強勁，半導體、記憶體及光通訊等領域供給仍相對吃緊，可望支撐相關企業至2027年持續維持高成長態勢。

精華 FAQ

  • 因為美伊談判進展有限，市場仍擔心中東地緣政治風險；不過沙烏地阿拉伯主要輸油管線部分恢復運作，已幫助舒緩油價壓力，降低部分市場緊張情緒。

  • 多位聯準會官員態度偏謹慎，表示仍需更多時間觀察經濟數據，讓市場對短期再升息的預期降溫。這有助緩解科技股面臨的估值壓力，支撐投資情緒。

  • EPFR顯示已開發歐洲股票基金轉為淨流入，反映資金在區域間輪動；同時AI需求仍強，FactSet預估美國科技第3季營收與獲利高成長，半導體尤其突出。

沙烏地阿拉伯 聯準會 美股

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