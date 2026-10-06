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世銀警告全球能源震撼拉長到明年 亞洲政策緩衝恐耗盡

編譯簡國帆／綜合外電
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越南已延長好幾項燃料減稅措施到今年底。（路透）
越南已延長好幾項燃料減稅措施到今年底。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

世銀指出，全球能源震撼若持續到明年，東亞與太平洋地區仰賴補貼的政策空間恐逐漸耗盡，但AI熱潮目前仍支撐今年與明年成長預測。

世界銀行警告，隨著全球能源震撼預料延續到明年，東亞與太平洋地區各經濟體緩解相關衝擊的緩衝政策空間，可能逐漸耗盡。

世銀6日發布《東亞與太平洋經濟更新》報告指出，美伊戰爭推升全球能源價格後，東亞與太平洋各國政府已比其他地區更積極因應，也更加仰賴補貼，但這種作法可能「難以為繼」。

世銀預測，中東石油出口要到2027年中才會恢復至戰前水準，「若這波震撼為持續性的、而非暫時性的，這些措施可能導致必要的行為調整延後，同時增加財政成本並減少外匯存底」。

世銀指出，印尼泰國與越南等三國都已採取措施壓低零售汽油價格，美元準備資產今年來也已減少15%-40%。越南也已延長好幾項燃料減稅措施到今年底，財政部預估成本為13.8兆越南盾（5.3億美元）

世銀認為，目前的「人工智慧（AI）順風」仍足以抵銷能源風險，預測今年東亞與太平洋地區經濟將成長4.5%，較上次預測上修0.3個百分點，主要反映AI熱潮帶動投資與出口強勁，明年經濟成長率預測則維持在4.4%不變。

能源震撼、聖嬰現象造成雙重打擊

世銀表示，若能源震撼拉長更久，可能更加危及這種韌性，尤其若又碰上AI景氣循環轉弱、及聖嬰現象造成的天候干擾。

能源成本上升已對製造業造成壓力，運輸價格大漲也已打擊消費需求，世銀表示，「能源價格再度上漲，對經濟活動的傷害可能甚於一開始的觀察，尤其通膨升高與金融情勢趨緊所造成的拖累」。

能源業主管5日也在倫敦倫敦能源情報論壇表示，航運瓶頸、煉油廠大幅減產，以及可能需時數年才能回補的庫存消耗，將讓國際油價在未來幾年盤旋高檔。

能源業示警油價恐盤旋高點數年

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）說，全球因緊急應變措施而動用的石油庫存，可能需要長達兩年才能補足。

他指出，「在荷莫茲海峽完全重新開放、信心恢復前，油市現實是，（未加工原油以、和柴油及航空燃料等成品油）兩端的壓力都將加劇。即便之後情勢改善，在滿足需求的同時回補庫存，仍可能需要長達兩年」。

馬來西亞國家石油公司（Petronas）執行長Tengku Muhammad Taufik也說，「我認為，到今年年底前的多數時間、甚至可能到2027年，（市場）都將處於混亂」。

精華 FAQ

  • 因全球能源震撼被預期延續到明年，許多國家已透過補貼壓低油價，政策空間因此逐步縮小；若衝擊不是短期現象，還會延後必要調整並增加財政與外匯成本。

  • 世銀點名印尼、泰國與越南已採取措施壓低零售汽油價格。越南還延長多項燃料減稅到今年底，預估成本達13.8兆越南盾，顯示補貼負擔正在升高。

  • 世銀認為AI帶來的投資與出口動能仍足以抵銷部分能源風險，將今年成長率上修至4.5%，明年維持4.4%不變；但若油價續高、AI轉弱或受聖嬰干擾，風險仍會升高。

石油 泰國 印尼

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