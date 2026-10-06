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希捷、東芝傳競購TDK硬碟磁頭事業 就怕痛失AI儲存商機

編譯葉亭均／綜合外電
美國硬碟大廠希捷科技（Seagate）與日本東芝（Toshiba）傳出正在競購日...
美國硬碟大廠希捷科技（Seagate）與日本東芝（Toshiba）傳出正在競購日本TDK公司的硬碟磁頭事業。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

希捷與東芝傳出競購TDK硬碟磁頭事業，盼在AI資料中心帶動的儲存需求成長中搶占先機，但交易仍面臨監管審查與合資等不確定性。

美國硬碟大廠希捷科技（Seagate）與日本東芝（Toshiba）傳出正在競購日本TDK公司的硬碟磁頭事業，凸顯這兩家業者都希望掌握AI資料中心儲存裝置需求成長的商機。

根據彭博資訊報導報導，知情人士透露，東芝今年春季率先與TDK展開洽談，到了夏季，希捷提出更高的收購價格。這樁收購交易的價值可能高達數十億美元。

TDK股價周二（6日）在東京盤中大漲7.3%，成交量接近20日平均值的三倍。在僅由三家巨頭壟斷的硬碟市場中，這個環節過去一直對維持市場競爭扮演著關鍵角色。TDK是全球唯一的獨立硬碟機讀寫頭製造商，同時為希捷、東芝以及威騰電子（Western Digital）供貨。

希捷、東芝與TDK的代表均拒絕置評。

希捷與威騰電子都自行生產磁頭，但在需求激增時仍仰賴TDK支援。東芝則完全依賴TDK供應這項微小零組件，而且必須取得TDK的技術，以推動高容量熱輔助磁記錄（HAMR）硬碟的量產計畫。這項技術對東芝縮小與規模更大競爭對手之間的差距至關重要。

這筆交易將撼動AI資料中心版圖中日益重要的一塊領域。隨著愈來愈多企業將一般運算工作交由AI處理，對資料的需求大幅增加，而這些資料需要以低成本長期儲存，帶動硬碟銷售強勁成長。贏得TDK磁頭事業競標的一方，將因此取得更大的定價能力，也可能限制競爭同業擴大產能的能力。

知情人士表示，兩家競標者都擔心，如果無法完成這筆交易，未來可能失去獨立磁頭供應來源。上周，三家公司高層在東京會面，討論如何確保這項關鍵零組件持續供應，其中包括成立合資企業的可能性。不過，知情人士指出，目前相關討論仍處於初步階段，也可能最終破局。

任何交易都將面臨反壟斷監管審查。監管機構愈來愈重視資料中心儲存容量，並將其視為攸關經濟安全的重要領域。

隨著所有與AI相關的硬體需求飆升，TDK也從中受益。不過，TDK正考慮出售這項波動性較高的業務。該事業過去利潤率偏低，卻需要持續投入資金，才能跟上磁記錄技術的進步。

精華 FAQ

  • 兩家公司都想確保AI資料中心擴張下的硬碟供應鏈穩定，並抓住低成本長期儲存需求成長的商機；若缺乏獨立磁頭來源，未來產能與競爭力都可能受影響。

  • TDK是全球唯一的獨立硬碟機讀寫頭製造商，供應希捷、東芝與威騰電子，在三大硬碟廠壟斷的市場中扮演維持競爭與供應平衡的重要角色。

  • 交易可能高達數十億美元，且需通過反壟斷審查；目前三方也曾討論合資方案，但仍處初步階段，最終可能成交、改組合作，甚至破局。

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