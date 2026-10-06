施耐德電機砸226億美元併購 強攻資料中心業務
施耐德電機斥資226億美元收購PTC，藉由整合工業軟體強攻資料中心與AI業務，但高溢價也引發市場對其股價與估值的疑慮。
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施耐德電機斥資226億美元收購PTC，藉由整合工業軟體強攻資料中心與AI業務，但高溢價也引發市場對其股價與估值的疑慮。
施耐德電機（Schneider Electric）5日敲定該公司史上最大交易，同意以約226億美元收購美國工業軟體業者PTC，來打造資料中心業務。施耐德電機如今是建造資料中心的骨幹，供應冷卻裝置、機櫃、能源配送設備等，併購案能將PTC的產品設計與產品生命周期管理軟體納入旗下，以拓展工業軟體與AI業務。
施耐德5日早盤股價大跌10%，主要是投資人評估收購規模、以及高額溢價。PTC早盤則暴衝35%。
Jefferies在報告中寫道，AI顛覆的恐懼，打壓軟體股估值，儘管施耐德以十年低點的估值買下PTC，消息傳出後股價仍承受壓力。
PTC目前市值155億美元，今年來股價已跌15.3%。施耐德專長能源管理和工業自動化，今年股價上漲28%，市值達1750億歐元（約2026億美元），為法國第三大上市企業。
施耐德執行長布魯姆（Olivier Blum）上任未滿兩年，去年曾向投資人表示，將積極尋求收購，尤其是可補強工業自動化業務的軟體交易。施耐德6月敲定以31億美元收購工業數據和AI業者Cognite，上月又宣布將以14億美元收購保加利亞智慧家庭裝置業者Shelly Group。
施耐德為輝達等晶片業者提供能源和技術服務，也是AI資料中心熱潮的受惠者，資料中心服務目前約占營收四分之一。
施耐德電機同意以約226億美元收購美國工業軟體業者PTC，這是該公司史上最大交易，目的在於擴大資料中心與工業軟體布局。 PTC的產品設計與產品生命周期管理軟體將被納入施耐德旗下，有助其把硬體設備、能源管理與軟體能力整合，進一步強化資料中心與AI服務。 施耐德早盤股價下跌10%，主要因投資人擔心收購規模過大且溢價偏高；相對地，PTC早盤股價暴漲35%，反映市場對被收購的直接利多。
精華 FAQ
施耐德電機同意以約226億美元收購美國工業軟體業者PTC，這是該公司史上最大交易，目的在於擴大資料中心與工業軟體布局。
PTC的產品設計與產品生命周期管理軟體將被納入施耐德旗下，有助其把硬體設備、能源管理與軟體能力整合，進一步強化資料中心與AI服務。
施耐德早盤股價下跌10%，主要因投資人擔心收購規模過大且溢價偏高；相對地，PTC早盤股價暴漲35%，反映市場對被收購的直接利多。
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