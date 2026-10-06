施耐德電機砸226億美元併購 強攻資料中心業務

AI摘要 文章摘要整理： 施耐德電機斥資226億美元收購PTC，藉由整合工業軟體強攻資料中心與AI業務，但高溢價也引發市場對其股價與估值的疑慮。

施耐德電機（Schneider Electric）5日敲定該公司史上最大交易，同意以約226億美元收購美國工業軟體業者PTC，來打造資料中心業務。施耐德電機如今是建造資料中心的骨幹，供應冷卻裝置、機櫃、能源配送設備等，併購案能將PTC的產品設計與產品生命周期管理軟體納入旗下，以拓展工業軟體與AI業務。

施耐德5日早盤股價大跌10%，主要是投資人評估收購規模、以及高額溢價。PTC早盤則暴衝35%。

Jefferies在報告中寫道，AI顛覆的恐懼，打壓軟體股估值，儘管施耐德以十年低點的估值買下PTC，消息傳出後股價仍承受壓力。

PTC目前市值155億美元，今年來股價已跌15.3%。施耐德專長能源管理和工業自動化，今年股價上漲28%，市值達1750億歐元（約2026億美元），為法國第三大上市企業。

施耐德執行長布魯姆（Olivier Blum）上任未滿兩年，去年曾向投資人表示，將積極尋求收購，尤其是可補強工業自動化業務的軟體交易。施耐德6月敲定以31億美元收購工業數據和AI業者Cognite，上月又宣布將以14億美元收購保加利亞智慧家庭裝置業者Shelly Group。

施耐德為輝達等晶片業者提供能源和技術服務，也是AI資料中心熱潮的受惠者，資料中心服務目前約占營收四分之一。