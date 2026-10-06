我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

施耐德電機砸226億美元併購 強攻資料中心業務

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

施耐德電機斥資226億美元收購PTC，藉由整合工業軟體強攻資料中心與AI業務，但高溢價也引發市場對其股價與估值的疑慮。

施耐德電機（Schneider Electric）5日敲定該公司史上最大交易，同意以約226億美元收購美國工業軟體業者PTC，來打造資料中心業務。施耐德電機如今是建造資料中心的骨幹，供應冷卻裝置、機櫃、能源配送設備等，併購案能將PTC的產品設計與產品生命周期管理軟體納入旗下，以拓展工業軟體與AI業務。

施耐德5日早盤股價大跌10%，主要是投資人評估收購規模、以及高額溢價。PTC早盤則暴衝35%。

Jefferies在報告中寫道，AI顛覆的恐懼，打壓軟體股估值，儘管施耐德以十年低點的估值買下PTC，消息傳出後股價仍承受壓力。

PTC目前市值155億美元，今年來股價已跌15.3%。施耐德專長能源管理和工業自動化，今年股價上漲28%，市值達1750億歐元（約2026億美元），為法國第三大上市企業。

施耐德執行長布魯姆（Olivier Blum）上任未滿兩年，去年曾向投資人表示，將積極尋求收購，尤其是可補強工業自動化業務的軟體交易。施耐德6月敲定以31億美元收購工業數據和AI業者Cognite，上月又宣布將以14億美元收購保加利亞智慧家庭裝置業者Shelly Group。

施耐德為輝達等晶片業者提供能源和技術服務，也是AI資料中心熱潮的受惠者，資料中心服務目前約占營收四分之一。

精華 FAQ

  • 施耐德電機同意以約226億美元收購美國工業軟體業者PTC，這是該公司史上最大交易，目的在於擴大資料中心與工業軟體布局。

  • PTC的產品設計與產品生命周期管理軟體將被納入施耐德旗下，有助其把硬體設備、能源管理與軟體能力整合，進一步強化資料中心與AI服務。

  • 施耐德早盤股價下跌10%，主要因投資人擔心收購規模過大且溢價偏高；相對地，PTC早盤股價暴漲35%，反映市場對被收購的直接利多。

上一則

Nvidia本益比僅17倍 分析師讚便宜 市值何時會突破6兆美元？

下一則

台灣股王信驊9月合併營收逾16億台幣 連11月締新猷

延伸閱讀

施耐德傳大手筆砸近200億美元買工業軟體公司PTC 挑戰歷來最大收購案

施耐德傳大手筆砸近200億美元買工業軟體公司PTC 挑戰歷來最大收購案
美股早盤／指數漲跌互見 台積ADR攀高1% Cerebras揚升

美股早盤／指數漲跌互見 台積ADR攀高1% Cerebras揚升
AI獲利成長期待加油價下跌 Nvidia、台積電ADR、那斯達克同創新高

AI獲利成長期待加油價下跌 Nvidia、台積電ADR、那斯達克同創新高
採50項新技術…施耐德電氣北京園區 直接排放降低65%

採50項新技術…施耐德電氣北京園區 直接排放降低65%

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在富比世的2026美國最富有移民排行中排名第三，僅次於馬斯克和Google共同創辦人布林。 （歐新社）

誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

2026-10-05 18:37
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
美股示意圖。 （歐新社）

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

2026-10-01 07:40
外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。（路透）

「美債末日」還沒到？小摩喊債市接近超賣

2026-10-05 08:10
自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。(路透)

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

2026-09-28 21:37

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞