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歐元已貶到17個月低點 華爾街大多頭示警：法債危機恐爆發

編譯葉亭均／綜合外電
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歐元匯率貶至17個月低點。（路透）
歐元匯率貶至17個月低點。（路透）

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文章摘要整理：

歐元跌至17個月低點，市場因法國政治僵局與財政疑慮升溫而拋售歐元，華爾街策略師更警告法國可能面臨債務危機，美元走強也加深壓力。

歐元匯率貶至17個月低點，此時投資人對歐洲地區政治與財政風險的擔憂升溫。華爾街知名策略師更警告，法國可能瀕臨全面爆發的債務危機。

歐元在5日亞洲交易時段一度貶值0.8%，觸及1歐元兌1.1161美元，為2025年5月以來最低。有報導傳出，西班牙政府官員正準備提前舉行大選，這項消息在法國債市疑慮升溫之際更添不利因素。上周五，投資人持有法國公債所要求的額外風險溢價，相較於同期限德國公債的利差，已升至2011年以來最高。

根據交易員說法，亞洲部分短線基金在現貨市場拋售歐元、買進美元。歐元貶至特定價位後，也觸發與選擇權相關的額外賣壓。

Lombard Odier新加坡資深總體策略師李侯明（Homin Lee，音譯）表示：「債券與匯市顯然都在反映投資人對法國政府日益升高的不穩定性，以及2027年大選前該國財政錨定機制遭到侵蝕的疑慮。」

投資人日益擔心法國的政治局勢。在明年選舉前，在野黨顯然不太願意與總統馬克宏即將卸任的政府妥協。根據上周一項民調，極右翼候選人雷朋（Marine Le Pen）與極左翼競爭對手梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）預料將晉級第二輪決選。

摩根大通策略師團隊上周五指出，歐元尚未充分反映法國公債利差擴大及相關尾端風險，意味著歐元仍容易面臨進一步拋售壓力，尤其是兌瑞郎與日圓。

華爾街知名大多頭、Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼（Ed Yardeni）發表報告說，法國可能正瀕臨全面性的債務危機。該公司資料顯示，法國政府目前10年期借款成本已高於義大利與希臘。

報告指出，全球債券殖利率走高的一大關鍵因素是經濟成長較為強勁；但政府財政狀況最弱的市場則是例外，「在這些市場，債券投資人要求額外的財政風險溢價」。

雅德尼追蹤的22個債券市場中，有6個今年10年期公債殖利率已上升100個基點以上，其中法國升幅最大，達131個基點。美國排名第二，殖利率上升112個基點。

美元走強也讓歐元承受壓力。市場預期美國聯準會為抑制通膨，到明年7月前可能還必須升息三次，美元因此獲得支撐。彭博美元現貨指數周一升至6月底以來最高。

馬來亞銀行資深外匯策略師林梅玲表示：「美元顯然已消化上周五疲弱的就業報告，市場焦點轉向歐元區，尤其是法國信用違約交換利差上周大幅擴大。」

她表示：「這也讓市場開始關注歐元區其他高負債周邊國家的財政健康狀況，進一步支撐美元走強。」

精華 FAQ

  • 主要因投資人擔憂歐洲政治與財政風險升高，尤其法國債市壓力擴大，加上美元走強與短線基金拋售，讓歐元承受明顯賣壓。

  • 法國公債相對德債的額外風險溢價升至2011年以來最高，且10年期借款成本已高於義大利與希臘，顯示市場對法國財政風險高度警戒。

  • 市場預期聯準會為抑制通膨，明年7月前可能還要升息3次，帶動美元維持強勢，並使歐元在法國風險升溫下更容易被進一步拋售。

德國 匯率 華爾街

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