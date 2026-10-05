美股太貴 AI持股太集中 全球退休基金紛紛減碼

全球多家大型退休基金已降低美股配置，擔心價位偏高，以及市場過度集中於少數AI相關股票。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 全球退休基金正因美股估值偏高與AI權值股過度集中而減碼美股，轉向分散布局，以降低未來市場回檔風險。

全球多家大型退休 基金已降低美股 配置，擔心價位偏高，以及市場過度集中於少數AI相關股票。

英國金融時報調查顯示，管理約2600億美元資產的澳洲退休信託基金（Australian Retirement Trust，ART）、管理3880億美元的加拿大魁北克退休金管理機構（La Caisse），以及管理450億英鎊的英國退休基金People's Pension，美股配置比重都低於各自採用的全球基準指數中的美股權重。

Nvidia輝達(另稱英偉達)、Alphabet和微軟等少數大型科技及AI相關股票，過去幾年帶動史坦普500 指數上漲，也使美股集中程度攀至歷來最高。

澳洲第二大退休基金ART資深基金經理人盧卡（Jimmy Louca）表示，他們今年已降低美股部位，相對MSCI世界指數的配置比重也隨之下降。

盧卡說，他不認為市場會出現「網路泡沫式的崩盤」，但「AI產業和美股的價位有些偏高」，促使ART將美股配置降至策略配置目標以下。

他說：「從目前所處的景氣循環階段來看，我們認為美股價位已充分反映基本面，甚至超過基本面所能支撐的水準。因此，需要分散投資。」

顧問業者達信（Marsh）上月發布的報告發現，全球機構投資人計畫減持美股的家數，多於打算增持的家數。調查涵蓋430家機構，合計管理逾5兆美元資產，其中三分之一計畫在未來12個月降低美股配置，比率為去年的兩倍。

達信報告指出：「美國主要指數集中於少數科技股，使投資美國市場也等同於集中投資特定產業和投資因子。」

專家認為，史坦普500指數中，受AI投資熱潮牽動的大型企業占逾三分之一權重，使指數面臨過度集中的風險。

加拿大大型退休基金La Caisse執行副總裁兼流動性市場主管德利爾（Vincent Delisle）表示，美國仍是布局最深的市場，但「我們正分散投資，減少對超大型科技股的依賴。目前若只看價位可能誤判，更應關注獲利能否持續成長。我們在科技股以外，找到風險報酬最具吸引力的投資機會。」

他表示，AI風險如今是「決定我們如何配置股票部位，最重要的單一因素」。雖然科技股占股市比重高、表現又優於其他股票，使分散投資的報酬落後，但「我們相信，仍應分散投資並保持耐心」。

英國退休基金也在降低美股配置。根據公開基金資料，People's Pension主要基金的全球股票部位中，美股占49%，低於去年底的53%，也遠低於MSCI全球指數（ACWI）的64%。

該基金投資長米庫斯基（Dan Mikulskis）說：「考量美股目前在全球投資組合中的比重，以及追蹤指數的被動式投資日益盛行，集中風險確實值得認真討論。指數已不像過去那麼分散。」

管理逾1000億美元的丹麥ATP等其他退休基金，也正密切關注價位和集中風險。

ATP投資長斯文斯特魯普（Mikkel Svenstrup）說：「目前價位已反映市場預期，未來幾年獲利將強勁成長。這不代表預期無法實現，但與一般市場情況相比，一旦表現不如預期，股市會更容易受到衝擊。」