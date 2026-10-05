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沙國竟逆勢對亞洲大砍油價 折價創6年最大 動機曝光 原油期貨翻黑

編譯葉亭均／綜合外電
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沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）招牌。（路透）
沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）招牌。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

沙烏地阿拉伯調降11月亞洲原油售價且折價創6年最大，顯示其在運費高漲與區域風險下，正以降價策略鞏固市占並壓抑油價。

沙烏地阿拉伯意外調降11月銷往亞洲的旗艦原油售價，而且對基準價格的折價幅度創六年來最大，不過，對銷往西北歐及地中海地區的售油價格則提高。值此之際，行經荷莫茲海峽的石油運輸量持續增加，中東原油出口量甚至出現超越戰前水準的跡象。

根據彭博與路透報導，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）周一文件顯示，該公司針對亞洲買家的阿拉伯輕質原油11月價格，將調整為比地區基準的阿曼與杜拜原油平均價格低每桶5美元，這樣的折價幅度較10月的折價2美元更擴大。路透數據顯示，11月的折價幅度為2020年6月以來最大。

這項決定與市場預期相反。路透調查顯示，市場原本預期沙國11月官方售價將每桶上調3美元，與中東基準油價近期上漲的趨勢一致。

此外，沙國對11月銷往亞洲的較重質原油則進一步大砍每桶5美元。

沙國尋求守住市占率

消息傳出後，國際原油期貨價格轉跌。布蘭特原油12月期貨盤中跌0.52%，至每桶101.73美元，大幅低於開盤時一度觸及的103美元；西德州原油期貨跌0.9%至每桶90.27美元。

知情人士上周表示，Aramco一直在考慮為從阿曼裝載的原油提供折扣，以補償買家創紀錄的運費成本。由於區域衝突衝擊原油出口，沙國正尋求守住市占率。

另一方面，Aramco將11月銷往西北歐的所有等級原油官方售價全面調高每桶3美元，此前該公司已恢復從紅海港口延布（Yanbu）出口原油；對美國買家的售油價格維持不變。

中東原油出口量超越戰前水準

過去幾個月，通過荷莫茲海峽的石油運輸量有所回升。同時，沙烏地阿拉伯在東西向輸油管道遭襲受損後，已恢復這條管道大部分輸油量。繼摩根大通上周估計，中東原油出口量已恢復至戰前水準98%後，船舶追蹤公司Kpler初步數據也顯示，中東原油出口在9月最後一周的七天中，有四天超越戰前水準，日出口量介於1950萬桶至2250萬桶。

在美以對伊朗戰爭爆發前，2025年3月至今年2月期間，中東原油出口平均每天約1800萬桶。

Aramco的官方售價適用於根據長期合同出售給煉油商的原油。通常情況下，買家會在波斯灣內的Ras Tanura裝船提貨。由於通過荷莫茲海峽仍存在風險，許多客戶正避開這條航線，迫使生產商將原油運過海峽，再轉裝至在阿曼灣等候的油輪。

精華 FAQ

  • Aramco將11月銷往亞洲的阿拉伯輕質原油，調整為較阿曼與杜拜均價低每桶5美元，折價較10月的2美元明顯擴大，且為2020年6月以來最大。

  • 路透調查顯示，市場原先預期沙國11月官方售價會每桶上調3美元，原因是中東基準油價近期走升；但實際結果卻是對亞洲大幅降價，與預期相反。

  • 消息公布後，布蘭特與西德州期貨都轉跌；同時，中東原油出口量已回升，部分時段甚至超越戰前水準，顯示供應持續增加並加劇市場壓力。

油價 沙烏地阿拉伯 石油

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