荷莫茲海峽又有油輪遇襲 國際能源市場再動盪

國際能源市場上周末不平靜。原油示意圖。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 荷莫茲海峽油輪遇襲、伊朗強硬表態、葉門戰事擴大與俄烏互攻能源設施，令國際能源供應與市場前景再度承壓。

國際能源市場上周末不平靜，又有一艘行經荷莫茲海峽 的油輪遭攻擊，伊朗 重申除非美國滿足該國條件，否則不會重新開放荷莫茲海峽，且「非常認真」考慮退出「禁止核子擴散條約」（NPT），葉門政府軍也對全國各地青年運動（Houthi）目標發動攻擊。同時，烏克蘭總統澤倫斯基揚言，將繼續攻擊俄羅斯 煉油廠。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）4日表示，已收到通報，指稱一艘油輪在荷莫茲海峽遭不明彈射物擊中，導致輪機室受損，船員安全無虞。

伊朗國營媒體4日引述國會議長卡利巴夫指出，伊朗的立場非常明確且堅定，若無法滿足伊朗在6月瞭解備忘錄（MOU）提出的七項條件，荷莫茲海峽將不會重新開放，華府「必須瞭解，拖延（外交）過程與強行片面要求的時期，已經結束」。伊朗外交部同日也說，該國是抱持「非常認真」的態度，提案退出「禁止核子擴散條約」。

葉門政府軍表示，他們已對全國各地的青年運動（Houthi）目標發動攻擊，使這座深陷戰火的全球最貧困國家之一及更廣大區域的衝突進一步加劇。

在青年運動日前聲稱攻擊沙烏地阿拉伯一座石油設施後，葉門政府軍4日針對位於首都沙那（Sanaa）、薩達省（Saada），以及西南部的塔伊茲省（Taiz）的青年運動組織，發動打擊。

路透3日已報導，沙國規劃未來幾周對青年運動組織發動攻勢，由葉門政府軍展開地面攻擊，沙國提供空襲支援。

除了中東情勢動盪，俄烏戰局也將繼續波及能源供應。澤倫斯基接受路透訪問時表示，烏國情報部門已獲得文件，顯示俄國計劃在今年冬季來臨前，擴大攻擊民用設施，因此烏克蘭也將加強打擊俄國煉油廠，但不會針對平民。

俄軍4日已攻擊烏國首都基輔的北方大橋（Pivnichnyi Bridge），導致從左岸往右岸的交通完全中斷，基輔交通大亂，凸顯俄國持續攻擊民用基建。