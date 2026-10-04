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施耐德傳大手筆砸近200億美元買工業軟體公司PTC 挑戰歷來最大收購案

編譯劉忠勇／綜合外電
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專長能源管理和工業自動化的施耐德，為法國第三大上市企業。（路透）
專長能源管理和工業自動化的施耐德，為法國第三大上市企業。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

施耐德電機傳將斥資近200億美元收購工業軟體商PTC，若成案將成其史上最大交易，並進一步強化工業自動化與軟體版圖。

施耐德電機（Schneider Electric）傳將以近200億美元收購美國工程軟體業者PTC，若成案將是這家法商企業歷來最大收購案，進一步拓展工業軟體事業。

英國金融時報引述知情人士報導，協議最快周一公布。這項交易將強化施耐德協助製造商設計工業產品和工程規格的軟體服務。

PTC於1985年在波士頓成立，預估2026年營收最高達27.5億美元。旗下Creo等設計軟體，可與施耐德2023年斥資110億美元收購英國Aveva取得的技術互補，協助客戶設計工廠和工程流程。

PTC目前市值155億美元，今年股價已跌15.3%，這表示預期收購價碼會遠高於上周五收盤價。專長能源管理和工業自動化的施耐德，今年股價上漲28%，市值達1,750億歐元，為法國第三大上市企業。

施耐德執行長布魯姆（Olivier Blum）上任未滿兩年，去年曾向投資人表示，將積極尋求收購，尤其是可補強工業自動化業務的軟體交易。施耐德6月敲定以31億美元收購工業數據和AI業者Cognite，上月又宣布將以14億美元收購保加利亞智慧家庭裝置業者Shelly Group。

施耐德為輝達等晶片業者提供能源和技術服務，也是AI資料中心熱潮的受惠者，資料中心服務目前約占營收四分之一。

精華 FAQ

  • 施耐德電機傳將收購美國工程軟體業者PTC，交易金額接近200億美元，若最終成案，將成為這家法商企業歷來規模最大的收購案。

  • PTC的Creo等設計軟體可與施耐德2023年收購Aveva後取得的技術互補，進一步強化其協助客戶設計工廠、產品與工程流程的能力。

  • 施耐德6月已敲定以31億美元收購Cognite，上月又宣布將以14億美元收購Shelly Group，顯示其持續透過併購擴張工業自動化與數位業務。

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