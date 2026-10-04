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油價開盤上漲 布蘭特觸及103美元 葉門代理人戰爭再起攸關沙國供油

編譯葉亭均／綜合外電
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葉門青年運動武裝組織發言人在電視上談話，宣稱已對沙烏地阿拉伯國家石油公司在兩座城...
葉門青年運動武裝組織發言人在電視上談話，宣稱已對沙烏地阿拉伯國家石油公司在兩座城市的設施發動兩波飛彈與無人機襲擊。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

葉門戰事再起推升國際油價，布蘭特盤中突破103美元，市場同時擔憂沙國供油、紅海航運與中東整體供應風險。

國際油價5日開盤後上漲，因中東地區戰事再起，葉門內戰加劇。獲得沙烏地阿拉伯支持的葉門政府發動全面軍事行動，試圖奪回目前由伊朗支持的青年運動（胡塞）武裝組織控制的所有地區。

布蘭特原油12月期貨價格開盤後一度勁揚逾1%，突破每桶103美元，但稍後漲幅收斂，此前該合約上周已大漲近5%；西德州中級原油（WTI）則接近每桶92美元，稍後回到平盤附近拉鋸，小跌0.1%至每桶91.02美元。

現貨金價變動不大，盤初報每英兩4145.00美元。

葉門總統領導委員會表示，已要求該國軍隊所有部門開始展開軍事行動。青年運動一直與葉門國內的對手交戰，同時也鎖定沙國能源基礎設施發動攻擊。

Sparta商品公司資深石油市場分析師June Goh表示：「管線、煉油廠及裝載設施仍容易遭到青年運動組織攻擊。」她指出，這將使沙國難以維持高產量，並透過紅海向市場供應石油。

葉門戰事的關鍵之一，將是掌控葉門西側、通往曼德海峽這個戰略咽喉的海岸線。青年運動組織近期發動攻勢並控制該地區，使沙國沿線航運面臨更高風險。這條航線一直是航運業避開爭議不斷的荷莫茲海峽的重要替代路線。

同時間，伊朗釋放訊號表示，已做好繼續與美國作戰的準備，同時也會推動談判。伊朗首席談判代表、伊朗議會議長卡利巴夫接受半官方媒體塔斯尼姆通訊社採訪時表示，除非伊朗提出的條件獲得滿足，否則荷莫茲海峽將持續關閉。

美國與以色列攻擊伊朗、引爆持續數月的衝突並推升全球通膨後，原油今年已大幅上漲。儘管中東地區的石油運輸量已逐步恢復至戰前水準，但航運風險仍然嚴峻，成品油市場也承受壓力。為壓低油價，七大工業國集團（G7）及其合作夥伴計畫進一步釋出緊急石油儲備。

此外，烏克蘭持續密集攻擊俄羅斯煉油廠，也進一步加劇成品油市場壓力。俄羅斯已將柴油出口禁令延長至10月。在最新一輪攻擊中，無人機擊中盧克石油公司（Lukoil）位於伏爾加格勒的煉油廠，以及薩馬拉地區一座大型輸油設施。

另一方面，主要石油輸出國組織與盟國（OPEC+）成員國周末同意，下個月維持原油生產配額不變，符合既有的增產路線圖。伊朗戰爭削弱OPEC+相關決策的影響，原因是部分成員目前的產量仍低於中東衝突爆發前的水準。

精華 FAQ

  • 主因是葉門內戰加劇，沙烏地支持的政府對胡塞武裝展開軍事行動，市場擔心中東供油與航運安全受衝擊，帶動布蘭特原油盤中走高。

  • 布蘭特12月期貨一度勁揚逾1%，突破每桶103美元，但後來漲幅收斂；WTI接近每桶92美元後回到平盤附近，最後小跌0.1%至91.02美元。

  • 伊朗表示仍準備與美國對抗並可能談判，荷莫茲海峽風險仍高；烏克蘭攻擊俄羅斯煉油設施、G7擬釋放儲備，以及OPEC+維持配額，都使油市持續緊張。

油價 伊朗 沙烏地阿拉伯

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