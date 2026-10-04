我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫雯、胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

蔡康永挺沈伯洋惹怒中國 電動車開第一槍「火速切割」

日韓造船商加速導入機器人 對抗中企

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著中國造船業在全球的影響力讓美國和其盟國拉響警報，日本和南韓正加速打造智慧船廠...
隨著中國造船業在全球的影響力讓美國和其盟國拉響警報，日本和南韓正加速打造智慧船廠。 （路透）

AI摘要

文章摘要整理：

日韓造船業因勞力短缺與中國強勢競爭，正加速導入機器人與AI，盼提升效率、品質並維持全球市占，但全面自動化仍面臨高技術門檻與成本壓力。

日本南韓造船業者加速導入機器人，對抗中國廠商，反映中國主導造船業，引發美國與盟國的警戒。

英國金融時報（FT）報導，日韓推動「智慧船廠」至關重要，因為這兩國都面臨勞力短缺加劇、未交貨訂單龐大，中國廠商的低成本競爭加劇等；據船舶經紀商Clarksons，陸廠去年囊括全球63%造船訂單。

美國要降低對中國商務和軍事造船的依賴，日韓也是關鍵。這兩國去年的造船訂單合計占全球40%，僅次於中國，並在製造液化天然氣（LNG）輪、潛水艇和船舶引擎方面擁有關鍵技術。

然而，有些專家表示，造船業被認為是最難自動化的製造業之一，中國在開發和部署焊接機器人和智慧系統上已超越這兩國，日韓將面臨硬仗。首爾大學造船與海洋工程學教授禹鍾勳（音譯）表示，相較日韓，中國造船業更積極引進機器人，且速度更快。

HD現代三湖重工副總裁柳相勳（音譯）表示，「我們未來的競爭力和長期生存，取決於是否能開發出運用人工智慧（AI）和自主技術的多功能機器人」，「機器人有助彌補勞力短缺和保證產品品質」。該公司說，熟練的勞工雖然能更快完成個別作業，但機器人較能維持一致的品質與生產。

日本最大工業機器人製造商Fanuc，首次專門替造船商生產兩款焊接和塗裝機器人。日本造船業約僱有7.5萬名員工，Fanuc目標部署相同數量的機器人，以實現夜間營運。Fanuc常務執董安部健一郎表示，「造船商如今把自動化視為緊迫要務，並開始認真測試」。

造船業的終極目標是打造出幾乎完全只仰賴機器人的「黑燈工廠」（dark factory）。HD現代重工計劃利用AI、大數據和「數位孿生」技術，2030年前完全自動化部份生產線和建立一座小型黑燈工廠。

但首爾大學的禹鍾勳表示，有些複雜作業仍需要靈巧的人手，許多造船程序要在五年內完全自動化十分困難。

南韓第三大造船商三星重工承認，雖然自動化是「生存必備」，但仍充滿技術挑戰且成本昂貴。日本最大造船商今治造船社長檜垣幸人也表示，「我們處於極難判斷投資時機和效果的時代」。

但韓國輸出入銀行研究員楊鐘瑞（音譯）表示，中國政府的大規模支持，代表該國造船業能更有效吸收風險。

精華 FAQ

  • 主要因為勞力短缺加劇、未交貨訂單龐大，以及中國造船商以低成本快速擴張，迫使日韓必須靠自動化提升產能、品質與競爭力。

  • 根據Clarksons數據，中國去年囊括全球63%造船訂單，已在市場上居於主導地位，也讓美國與盟國更加警戒對其依賴風險。

  • 因為造船流程複雜、許多工序仍需靈巧人手，且機器人與智慧系統研發成本高、投資時機難判斷，短期內難以完全取代人工。

南韓 日本

上一則

本周開盤前 五件國際事不可不知

下一則

AI熱潮推升募資 香港第三季股權融資475億美元創新高

延伸閱讀

2025年35.4萬台 中國工業機器人冠全球

2025年35.4萬台 中國工業機器人冠全球
中國人形機器人上半年出貨逾1.9萬台 占全球78%

中國人形機器人上半年出貨逾1.9萬台 占全球78%
亞馬遜印州興建第四座機器人廠 搶吃印度購物配送大餅

亞馬遜印州興建第四座機器人廠 搶吃印度購物配送大餅
這項關鍵零組件供應不足 有礙美國在人形機器人競賽贏過中國

這項關鍵零組件供應不足 有礙美國在人形機器人競賽贏過中國

熱門新聞

伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
美國股市宣布「全球交易時間」計畫於12月6日正式啟動。圖為紐約納斯達克在紐約市的看板。(美聯社)

華爾街夜未眠 12/6起迎「23小時交易制」

2026-10-04 09:16
美股示意圖。 （歐新社）

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

2026-10-01 07:40
自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。(路透)

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

2026-09-28 21:37
人形機器人有潛力掀起日常生活革命，但美國此刻面臨一大問題：欠缺生產這些關鍵零組件的供應鏈。（路透）

這項關鍵零組件供應不足 有礙美國在人形機器人競賽贏過中國

2026-10-03 07:20

超人氣

更多 >
陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩

陳幸妤追討2300萬元 趙建銘終於還錢了：加碼1000萬給小孩
華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開

華人如「驚弓之鳥」變賣房產 美國夢破碎、隨時離開
黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴
富豪爸黃馨祥的洛時刊登這廣告 女兒不幹了公開炮轟

富豪爸黃馨祥的洛時刊登這廣告 女兒不幹了公開炮轟
怕ICE抓捕遣返 華人存款全轉中國 有人狂刷信用卡套現

怕ICE抓捕遣返 華人存款全轉中國 有人狂刷信用卡套現