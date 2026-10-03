我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約外送員逾半曾受傷 4成有嚴重心理困擾

吃中藥傷腎？ 中醫師籲勿吃來路不明黑藥丸 一藥方改善慢性腎病數值

台積電攜手馬斯克？ 下周開盤前五件值得回顧的國際大事

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股9月以來主要靠少數大型AI相關企業撑盤。（路透）
美股9月以來主要靠少數大型AI相關企業撑盤。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國就業轉弱帶動美股反彈，但通膨、殖利率與油價仍是下周市場焦點，台積電德州布局、G7釋油與輝達高檔表現也備受關注。

美國就業成長遠遜預期，降低市場對聯準會（Fed）本月升息的押注。美股周五收高，但美債殖利率也走高。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 美股選舉年也有光輝十月行情 但能源價格將左右一切

道瓊周五上漲250.40點，史坦普500漲0.7%，那斯達克漲1.2%，也是三大指數中唯一周線收紅的指數。輝達漲1.3%，盤中創新高；費半大漲2.4%，台積電ADR漲近3%。

不過，美債殖利率先跌後升，10年期升至5.276%；布蘭特原油仍居每桶102.25美元高檔。下周Fed會議紀錄將牽動升息預期，市場也將觀察AI行情能否擴散至更多類股。若通膨和殖利率居高不下，經濟卻轉弱，股債可能同時承壓。

歷史經驗提供若干期待。道瓊市場資料顯示，1950年以來，期中選舉年的10月是史坦普500平均表現最佳的月份，平均上漲3%，19次中有14次收高。CFRA統計也顯示，史坦普500自1945年以來第4季平均上漲4.2%，上漲機率達85%；期中選舉年第4季平均漲幅更達6.4%。

2. 台積電傳評估攜手馬斯克 與Terafab合作在德州設廠

台積電據傳正評估和馬斯克的Terafab合作，在德州營運晶圓廠，但合作方式尚未定案。高燦鳴在電子報Culpium引述消息人士指出，最可能由台積電持有並營運新廠，SpaceX／Terafab入股或承諾採購，也可能由後者持有多數股權，台積電提供技術和營運經驗。台積電已考慮赴德州設廠數月，將是亞利桑那州擴廠之外的新布局。本報9月底也引述設備業者報導，台積電擬在德州達拉斯設立美國第二園區。

3. G7將釋出1億桶戰略儲油

七大工業國（G7）將在未來四個月釋出多達1億桶石油和柴油，並承諾不實施出口禁令，以緩解燃料價格飆漲壓力。法國總統馬克宏2日表示，行動由國際能源總署協調，前20天將大幅釋出柴油庫存，川普也表示歡迎。

歐洲柴油期貨一度重挫逾8%，隨後略為回升；美國柴油期貨最多下跌5.6%。布蘭特原油期貨收盤則幾乎持平。

這項協議有助緩解市場對川普先前威脅禁止美國柴油出口的疑慮。七大工業國（G7）重申，承諾「不限制成員國之間的能源和能源產品出口」。美國若禁止柴油出口，恐引發全球供應短缺，對歐洲和拉丁美洲經濟造成嚴重衝擊。

4. Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

輝達（Nvidia）周五盤中創新高，收漲1.3%至233.95美元，市值約5.6兆美元。市場看好AI代理帶動晶片需求，加上輝達加碼1,500億美元買回自家股票，吸引投資人回流。

不過，晶片折舊年限和擔保價值仍有爭議。看空投資人貝瑞認為，科技業者延長折舊年限，使每年認列費用偏低，舊晶片也可能因新產品上市而跌價。輝達則表示，CUDA軟體平台可跨世代使用，新架構不會使既有GPU失去用處。這項爭論也牽動以AI晶片作為貸款擔保的融資安排。

5. 通膨逼近90%、海峽控制力減弱 伊朗讓步或反擊陷兩難

美伊戰爭進入第七個月，伊朗通膨逼近90%，原油出口遭美國封鎖，對荷莫茲海峽的控制力也逐漸減弱。美國再向當地增派航艦和約1萬名官兵，外交協商仍陷僵局。

摩根大通估計，中東原油運量已恢復至戰前的98%，削弱伊朗藉封鎖海峽施壓的能力。分析人士認為，壓力可能促使伊朗讓步，也可能引發先制攻擊。德黑蘭官員則表示，伊朗正準備因應新一波美軍轟炸，仍有能力反擊。油價徘徊每桶100美元，也使川普在11月期中選舉前承受燃料價格高漲的壓力。

精華 FAQ

  • 因為就業數據不佳雖降低升息壓力，但10年期美債殖利率仍升至5.276%，布蘭特油價也在100美元上方，若通膨不退、經濟轉弱，股債都可能承壓。

  • 市場傳出台積電正在評估與馬斯克的Terafab合作，在德州營運晶圓廠，但模式未定，可能由台積電持有並營運，也可能由對方持股較多。

  • G7將在4個月內釋出最多1億桶石油與柴油，以緩解能源價格壓力；同時輝達市值逼近6兆美元，AI題材仍強，但估值與折舊爭議也升溫。

台積電 馬斯克 道瓊

上一則

川普施壓 G7允釋1億桶戰略儲油 國際油價下跌

下一則

玩具反斗城亞洲宣佈 日本業務轉讓泛太平洋國際控股集團

延伸閱讀

美股選舉年10月行情 但能源價格將左右一切

美股選舉年10月行情 但能源價格將左右一切
下周開盤前必看 5件關鍵國際大事回顧 這數據成美股生死線

下周開盤前必看 5件關鍵國際大事回顧 這數據成美股生死線
通膨低於預期 美股尾盤卻變臉、那指獨紅

通膨低於預期 美股尾盤卻變臉、那指獨紅
美股周線全紅難掩債市壓力 下周通膨和就業數據考驗漲勢

美股周線全紅難掩債市壓力 下周通膨和就業數據考驗漲勢

熱門新聞

英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58
自7月底以來，五檔大型科技股貢獻了史坦普500指數漲幅的93%。過去一個月，11大類股中只有資訊科技類股上漲；拉長至兩個月，也只有四個類股上漲。(路透)

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破 美股警訊曝光 五檔股撐史坦普近93%漲幅

2026-09-28 21:37
美股示意圖。 （歐新社）

大賣空貝瑞：股市應崩跌 才能擋下「這起災禍」造福全人類

2026-10-01 07:40

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球

球迷嗆「滾回中國」 吳奇隆「揮五星旗」爭議取消中職開球