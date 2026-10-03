川普施壓 G7允釋1億桶戰略儲油 國際油價下跌

法國總統馬克宏（中）在巴黎艾里賽宮（總統府）與七大工業國集團（G7）領袖舉行視訊會議後發表談話。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： G7在川普施壓下決定釋出1億桶戰略儲油，並以柴油為重點，帶動布蘭特與西德州油價明顯下跌，但專家提醒此舉僅是短期穩價措施。

正當美國向中東增派七艘軍艦以及至少9000名部隊準備擴大對伊朗戰事之際，七大工業國集團(G7 )宣布釋出戰略儲油以緩解燃油價 格飆漲壓力，國際油價2日應聲下挫，布蘭特原油跌破每桶100元。

七大工業國集團2日在視訊後，由法國總統馬克宏宣布將釋出1億桶原油，以協調因應飆漲油價的全球市場，國際油價因此回落。（歐新社）

根據美聯社報導，G7輪值主席法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)2日召開記者會，宣布未來四個月內釋出多達1億桶石油和柴油：「此一共同決定和團結一致的立場應當能拉低油價，釋放的儲備量將增加市場流動性，從而壓低價格。」並強調：「我們已共同承諾按照我提到的比例，釋出這些戰略儲油並將重點放在柴油；我們也都承諾不會實施出口禁令，川普 總統也明確強調這一點。」

川普當天呼應G7的決定，透過社群媒體宣布立即釋出柴油，首批在未來20天內大量釋出，其餘則在四個月內分批釋出，國際油價應聲下跌，布蘭特原油期貨2日盤中下跌3.6%至每桶98.60元；西德州中級原油期貨價格下挫4.8%至每桶88.40元。

「能源政策研究基金會」(Energy Policy Research Foundation)研究員林奇(Michael Lynch)表示，歐洲釋放柴油儲備意味著美國柴油出口減少，或許能在數周後促使油價每加侖降價25至50美分。

柴油價格過去幾周來維持在每桶200元以上，主要是受到伊朗戰事、俄烏衝突，以及中國限制燃料出口等因素影響，導致柴油價格水漲船高，美國柴油平均價格上個月22日甚至出現6.52元歷史高點，嚴重衝擊川普施政滿意度，根據美聯社與NORC公共事務研究中心民調顯示，川普在經濟議題支持度又創新低，有65%成年人認為造成物價飆漲的罪魁禍首就是川普。

2日川普被問及美國受否實施出口禁令一事時表示：「我們不會實施出口禁令，我們將做我們該做的事。」並強調：「歐洲正為世界做出重大貢獻，我們也是如此。」

不過萊斯大學貝克公共政策研究所(Rice University's Baker Institute)能源專家克蘭(Jim Krane)表示，動用緊急儲備是短期權宜之計，卻可能帶來長期隱憂：「未來某個時間點，歐洲與G7成員國必須重新補充戰略儲備，通常各國會選在價格低位時進場，但沒人知道時機何時來，這本身就是一種風險。」