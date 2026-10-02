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中國車席捲阿根廷「市占率增5倍」 總統米雷伊：愛買什麼自己決定

記者黃國樑/即時報導
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2026年10月2日，在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的首屆中國車展上，奇利汽車及零跑...
2026年10月2日，在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的首屆中國車展上，奇利汽車及零跑汽車亮相。 （路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：米雷伊執政下阿根廷車市轉向開放，中國車快速湧入。
  • 重點二：免稅進口5萬輛電動與混合動力車，推升中國品牌市占。
  • 重點三：阿根廷業界盼轉型，聚焦皮卡與本土製造優勢。

路透社報導，阿根廷在總統米雷伊的領導下，汽車市場已從高度保護主義轉向更加開放和競爭的環境。首屆中國車展週五（10月2日）在首都布宜諾斯艾利斯登場。

報導稱，中國品牌正大量湧入市場，受惠於一項允許2026年之前免稅進口至多5萬輛電動和混合動力車的政策。今年8月，中國品牌佔阿根廷乘用車和輕型商用車銷售量的10%，高於去年年底的約2%。

阿根廷汽車經銷商協會 ACARA 主席塞巴斯蒂安．貝亞托（Sebastian Beato）表示，中國品牌的「驚人」增長推動了阿根廷汽車工業生產新車型，例如9 月發布的雷諾尼亞加拉（Niagara）皮卡。而這週稍早前，阿根廷政府表示，日本汽車製造商豐田汽車將在阿根廷投資13.4 億美元建設電動車工廠。貝亞託說，如果阿根廷的汽車工業不進行轉型，「它將擁有過時的汽車」。

報導稱，中國汽車製造商穩步擴張，在拉丁美洲銷售傳統汽車和電動車速度加快，已引起了一些當地市場的擔憂。巴西和墨西哥都已出台關稅措施，以減緩比亞迪產品湧入市場並保護國內製造業就業。但身為自由主義者的阿根廷總統米雷伊表示，他對比亞迪的快速增長並不擔心，並在上個月的一次採訪中駁斥了比亞迪可能使其與美國的密切關係複雜化的說法。

米雷伊在紐約經濟俱樂部曾對彭博社表示，「阿根廷人買什麼，那是阿根廷人自己的問題。」

另報導稱，特斯拉於 7 月在烏拉圭啟動運營，有跡象表明這家美國汽車製造商可能很快就會進入阿根廷市場。特斯拉阿根廷公司的註冊資訊於 4 月出現在阿根廷的官方公報上，而國有能源公司 YPF 於 6 月表示，已與特斯拉簽署了一份意向書，以探索儲能機會。

今年迄今為止，阿根廷汽車銷量較2025年同期下降了13%。業內分析師認為，這是由於去年強勁成長後市場進行調整所致，而去年強勁成長的背後則是貿易壁壘的降低。高利率也抑制了消費者申請汽車貸款的意願。

報導稱，Abeceb顧問公司的經濟學家安德烈斯．西維塔表示，阿根廷汽車工業應該專注於皮卡車，該國已在該領域建立了強大的出口地位，並且尚未面臨來自中國品牌的競爭。

精華 FAQ

  • 主要因為米雷伊政府放寬市場管制，並推出2026年前免稅進口至多5萬輛電動與混合動力車的政策，讓中國品牌得以快速進入並擴大銷售。

  • 今年8月，中國品牌在阿根廷乘用車與輕型商用車市場的銷售占比達10%，相較去年年底約2%大幅上升，等於市占率增加約5倍。

  • 業界一方面認為競爭促使新車型與投資出現，另一方面也擔心本土產業落後，因此建議聚焦阿根廷已有出口優勢的皮卡車，避免被中國車全面壓過。

電動車 比亞迪 阿根廷

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