歐日韓通膨增幅不妙 料維持緊縮政策

歐盟統計局2日公布，歐元區9月CPI年比攀升3.8%，高於分析師預期。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 歐元區、南韓與東京9月通膨數據多高於預期，顯示物價壓力仍在，市場預料ECB、南韓央行與日本央行將維持偏緊縮政策。

歐元區9月消費者物價指數（CPI）年增率站上三年新高，南韓 9月CPI年升2.9%，增速雖然放緩，但高於目標；東京9月核心CPI年增2.7%，也高於預期。最新數據預料讓歐洲、日本和南韓央行，維持緊縮的政策傾向。

歐盟統計局2日公布，歐元區9月CPI年比攀升3.8%，高於分析師預期，以及8月的3.2%，主要由燃料、天然氣 和食品價格推升。

扣除糧食與能源價格的核心CPI升至2.5%，符合預期，由服務通膨 增至3.2%推動。

歐元區整體通膨9月進一步升至歐洲央行（ECB）2%的目標以上，預料促使該行再度升息。不過，核心CPI增幅緩和，顯示能源成本高昂尚未造成觸發通膨失控的「第二輪效應」。這也意味著，ECB可望維持「審慎的」政策回應，採取漸進式升息的舉措。

伊朗戰爭未歇，推升能源價格，引發歐洲通膨復熾。ECB今夏已調升利率兩次至2.5%。市場預估，ECB未來一年最多將升息三次，但本月升息的機率不高。經濟學家認為，ECB可能暫時採取觀望，而不加劇市場動盪。

亞洲方面，南韓9月CPI年增2.9%，低於8月的3.1%，也符合市場預估。剔除波動較大的食品和能源價格後的核心通膨率為2.8%，由8月的3.4%放緩，也符合預期。南韓財政部將通膨降溫歸因於政府積極採取政策措施，對國內石油產品實施價格上限。

然而，這項數據也顯示基礎物價壓力仍強。南韓央行表示，考量8月暫時性的基期效應消退後，價格壓力略有升高，預料10月整體通膨率仍將維持在約3%的高檔。

南韓央行在7、8月連續升息，調高基準利率至3%。最新數據可能強化該行緊縮路線。

南韓央行8月表示，未來六個月的利率預測中位數為3.25%，意味著可能再升息一次。彭博經濟學家預測，南韓央行10月將暫停升息，並在11月恢復。

日本總務省2日公布，9月東京都不計生鮮食品的核心CPI年增2.7%，高於預估，且遠高於8月的1.8%，增速為十個月以來最快，且是1月以來首次升至2%以上。9月通膨升溫部分源於政府臨時性的能源補貼逐步取消，並非通膨突然加速升溫。

被視為日本全國通膨率領先指標的東京核心通膨數據大幅上升，印證了日本央行對通膨升至2%以上的擔憂。央行9月表示，其政策重點已轉向防止通膨超過目標水準。彭博經濟學家預估，日本央行12月將升息25個基點（1碼）。