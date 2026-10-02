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法公債危機加深 借錢成本高過義大利 明年總統大選恐再添亂

編譯季晶晶／綜合外電
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法國財政赤字與政治僵局加深投資人疑慮，推升10年期公債殖利率逼近2002年以來最...
法國財政赤字與政治僵局加深投資人疑慮，推升10年期公債殖利率逼近2002年以來最高。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

法國因赤字與債務惡化、政治僵局難解，公債殖利率升至多年高點，借錢成本甚至超過義大利，市場擔憂明年大選再添財政風險。

法國公債正失去投資人的信任。財政赤字降不下來、政治僵局讓刪減支出困難重重，全球債券賣壓因此在法國加倍發作，借款成本如今比義大利還高，後者曾是歐債危機時期的市場焦點。明年法國總統大選還可能讓減赤之路更難走。

彭博資訊指出，法國10年期公債殖利率升至約4.9%，為2002年以來最高水準，與德國公債的利差自5月以來擴大逾一倍，達141個基點。

法國今年原訂將赤字占GDP比率縮減至5%，如今預估將反向擴大到5.5%。總理勒克努（Sébastien Lecornu）周四提出明年節省540億歐元的預算方案，但國會沒有任何陣營過半，預算攻防可能讓他領導的政府垮台。

彭博指出，法國政府債務已接近GDP的120%，幾乎是德國的兩倍，部分投資人甚至將法國與希臘相提並論。美國銀行對歐洲基金經理人的調查顯示，法國是未來12個月最不受青睞的市場。

管理12兆美元資產的先鋒集團（Vanguard）國際利率主管Ales Koutny向金融時報表示，法國信用持續惡化，如果明年總統大選候選人還主張放寬財政，法德利差可能突破150個基點，也可能再遭降評。

彭博提醒，法國在歐洲舉足輕重，債務問題可能透過債市蔓延，並削弱歐洲推動共同政策的能力。

不過，市場並非全面看空。皇家倫敦資產管理（Royal London Asset Management）基金經理Gareth Hill認為，許多疑慮已反映在價格中，該公司趁殖利率上升買進，押注法債表現將優於義大利與德國公債。

精華 FAQ

  • 主因是財政赤字遲遲無法下降，加上國會沒有單一陣營過半，削減支出與通過預算都很艱難，投資人因此要求更高風險溢價，推升法債殖利率。

  • 法國10年期公債殖利率升至約4.9%，創2002年以來新高；與德國公債利差自5月以來擴大逾一倍到141個基點，市場對法債信心明顯轉弱。

  • 若候選人主張放寬財政，市場可能擔心赤字難降、債務續升，法德利差恐突破150個基點，法國也可能再遭降評，並把壓力擴散到歐洲債市。

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