日本將蓋最大資料中心 台鏈緯創、英業達有望搶商機

日本最大發電業者JERA於1日宣布，將在位於千葉市的千葉火力發電廠廠區內建置日本最大規模人工智慧（AI）資料中心。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： JERA計畫在千葉火力發電廠打造日本最大AI資料中心，結合戴爾與RHAELM資源加速建置，也帶動深耕日本的鴻海等台灣AI伺服器供應鏈商機。

外電報導指出，日本 最大發電業者JERA於1日宣布，將在位於千葉市的千葉火力發電廠廠區內建置日本最大規模人工智慧（AI）資料中心，與美國戴爾、英國RHAELM合作，總投資額達2.3兆日圓（約144.6億美元），此舉目的是直接利用發電廠電力，避開輸電網壅塞、大幅縮短建置時程。

這個資料中心規畫2028年起分階段啟用，2029年滿載運轉。JERA在15至25年間供應40萬瓩電力；戴爾提供伺服器、機櫃等標準化資訊科技（IT）設備；RHAELM負責開發、建設、營運及資金籌措。從能源確保、設備採購到營運一體打造，降低各部分的準備期與複雜度。此模式若在日本確立，也將拓展歐洲、亞洲等海外市場。

JERA會長兼全球執行長可兒行夫表示，將穩定電力迅速供應至AI資料中心已成為關鍵課題。發電廠一體型的建置模式是解答。

RHAELM的強項為建構AI基礎設施的「主權AI」開發，從經濟安全保障的觀點，鎖定政府機關及金融業等客戶群。RHAELM與JERA正研議在2030年活用其他火力發電廠，於日本國內合計建置數百萬瓩規模的資料中心。千葉案將是此一布局的首步棋。

日本積極大規模建置AI資料中心，深耕日本市場的AI伺服器供應鏈有望受惠，台灣AI伺服器廠中，以鴻海布局日本最深。

鴻海在日本的結盟夥伴包括軟體銀行、旗下的夏普與三菱電機等。軟銀在6月底才宣布新設「日本AI基礎模型開發公司」，推動日本AI基礎模型開發，打造以製造業為主軸，並能應用於運輸、營建等廣範圍領域的AI基礎設施。夏普可能投資該案，鴻海集團與軟銀長年交好，更有機會拿下「日本AI基礎模型開發」相關AI伺服器訂單。鴻海與三菱電機株式會社之前也宣布將為全球客戶共同提供具備優異能源效率和高度可靠的AI資料中心解決方案。