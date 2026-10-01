彭博：德州不是唯一評估地點 台積電也考慮落腳新加坡
彭博報導指出，台積電除了評估在德州興建大型園區，也曾與新加坡洽談半導體投資，以擴大海外布局並支援AI需求。
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彭博報導指出，台積電除了評估在德州興建大型園區，也曾與新加坡洽談半導體投資，以擴大海外布局並支援AI需求。
彭博資訊報導，除了業界傳出台積電正考慮於德州興建新的大型園區外，台積電也曾與新加坡政府洽談半導體投資，使新加坡成為海外擴廠的潛在選項之一。
據知情人士透露，身為輝達（Nvidia）與蘋果主要晶片製造商的台積電，正評估進一步興建海外設施，以因應人工智慧（AI）硬體持續強勁的需求。台積電已承諾在亞利桑納州的大型園區投入2,650億美元，興建多座晶圓廠，而規劃中的德州投資也可能包括多座晶圓廠。
其中一名知情人士表示，如果台積電最終決定投資德州，該項目將包含多座晶圓廠，每座工廠投資至少200億美元。不過，這些計畫目前仍處於初步階段。由於相關細節尚未公開，知情人士要求匿名。
本報本周稍早率先報導台積電考慮赴德州擴大投資。
不過，德州並非台積電近期唯一評估的地點。據多名知情人士透露，台積電也曾與新加坡官員洽談，而新加坡正積極爭取半導體投資。
新加坡目前已擁有多座晶圓廠，也是不少Meta等全球大型AI開發商亞太營運中心所在地。AI發展已推動這個城市國家的經濟成長，新加坡也希望在AI科技價值鏈中扮演更重要角色。
台積電近期與新加坡方面的接觸，此前未曾被報導。台積電透過簡訊對彭博資訊表示：「對於市場傳聞，我們不予評論。」新加坡經濟發展局則拒絕置評。
台積電在大部分發展歷程中，一直把晶片工廠集中設於台灣，並從生產集中化中獲益，部分原因是這種模式讓管理與人力配置更簡單、效率更高。不過，隨著美國日益重視半導體供應鏈安全、新冠疫情爆發，之後又迎來AI熱潮，台積電逐步擴大全球布局。
台積電即使持續擴大海外布局，預料也不會改變最先進製程技術留在台灣開發的既有政策。我國官員已多次重申，台積電最尖端的研發工作將留在台灣；台積電高層也表示，這是推進技術發展最有效率的方式。
知情人士透露，台積電也曾與新加坡政府接觸，討論半導體投資機會。新加坡積極爭取晶片投資，因此成為台積電海外擴廠的潛在選項之一。 主要原因是AI硬體需求持續強勁，台積電身為Nvidia與蘋果的重要晶片代工夥伴，需要提前擴充產能。公司也已在亞利桑納州承諾投入2,650億美元。 報導指出，即使台積電持續擴大海外布局，最先進製程技術仍預料留在台灣開發。台灣官員與台積電高層都認為，集中在台灣有助技術推進與效率管理。
精華 FAQ
知情人士透露，台積電也曾與新加坡政府接觸，討論半導體投資機會。新加坡積極爭取晶片投資，因此成為台積電海外擴廠的潛在選項之一。
主要原因是AI硬體需求持續強勁，台積電身為Nvidia與蘋果的重要晶片代工夥伴，需要提前擴充產能。公司也已在亞利桑納州承諾投入2,650億美元。
報導指出，即使台積電持續擴大海外布局，最先進製程技術仍預料留在台灣開發。台灣官員與台積電高層都認為，集中在台灣有助技術推進與效率管理。
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