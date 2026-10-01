全球公債殖利率竄升有十大原因 不只是AI、油價和債務那麼簡單

近來全球公債殖利率勁揚引起市場熱議，分析師歸納出十大原因。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 彭博指出，全球公債殖利率攀升來自經濟強韌、通膨升溫、央行升息、赤字擴大、AI與軍費融資需求、以及日本與貿易戰等多重因素。

近來全球公債殖利率 勁揚，原因何在、還會升到什麼地步，引起市場熱議。以下是彭博資訊整理的十大因素。

一、經濟成長強韌

美國經濟至今強勁擴張，全球成長也穩步前進，不畏伊朗戰爭和借貸成本居高不下的衝擊，從最近出爐的採購經理人指數（PMI）得到印證。但成長強韌正助長通膨 ，央行升息風險隨之升高，也給投資人動機買股、棄債。通膨對債市不利，因為會侵蝕將來投資人可領取的票息與本金價值。

二、商品價格上揚

美伊戰爭導致全球約五分之一原油輸運要道荷莫茲海峽形同封閉，觸動石油供應震撼，全球基準的布蘭特原油一度衝上每桶126.41美元，連帶推升柴油與汽油價 格，導致物價壓力變本加厲。同時，糧價也大漲，一部分是熱浪來襲所致。

三、央行紛紛升息

美國聯準會（Fed）9月提高利率，澳洲和日本央行也已升息打通膨，預料英國、加拿大和歐洲央行利率也看升。研究顯示，2020年8月來，每次美國發布非農就業報告和Fed重量級官員演說時，10年期公債名目利率十之八九會升，顯示市場認為殖利率主要受短期利率驅動。隨著借貸成本升高，屋主減少再融資，抵押債券存續期拉長，迫使部分投資人脫售美債以降低利率升高風險。

四、AI建置與融資

人工智慧（AI）基礎設施建置熱潮需錢孔急，企業紛紛發債籌資，今年來企業已在全球發行逾4,000億美元公司債，美國占大部分。這迫使政府與企業競逐愈來愈難取得的資金。公、私部門發債量激增終會推高殖利率，就連美國公債這種高品質公債也不例外。

五、財政赤字與債務

預算赤字日增，卻不見政府展現解決問題的政治意志。美國國債最近首度跨越40兆美元大關，經濟合作發展組織（OECD）成員國今年舉債總額可能高達18兆美元。各國大量發債，投資人對持有長期公債要求更高殖利率，這勢必推升先進國家償債成本，加劇債務水準難以為繼的顧慮，形成惡性循環。

被視為市場利率標竿的美國10年期公債殖利率1日衝上5.31%，是2007年中以來最高。

六、國防支出擴增

全球軍事支出登上歷史高峰，反映伊朗戰爭和俄烏戰爭效應，促使北大西洋公約組織（NATO）成員國、中東和亞洲諸國提高國防支出。美國2026年度國防預算破天荒超越1兆美元。軍事支出日增，政府必須擴大發債，必然加重公債殖利率上升壓力。

七、日本效應

日本政府為解決日圓貶值問題，可能拋售持有的外國公債。財務省數據顯示，截至8月底，東京持有的外國證券水位較7月大減878億美元，減持規模破紀錄。這顯示日本當局可能脫售持有的美債以支持日圓。若有進一步干預行動，可能加重全球公債賣壓。

同時，Yardeni Research總裁兼自席投資策略師雅德尼說，借日圓來買進收益更高資產的「日圓利差交易」湧現平倉潮，也驅動全球公債賣壓。

八、貿易戰

川普2.0貿易戰平添通膨風險，因為提高關稅使進口物價更貴，物價壓力可能居高不下。這將強化通膨預期，進而加劇公債殖利率上升壓力。貿易紛爭也反映地緣政治碎片化、世局日益動盪的展望，公債投資人自然要求更高的殖利率。

九、買方結構變化

以美國公債為例，買家結構已起了變化，愈來愈從原先的Fed和外國央行，轉向國內外民間投資人，例如避險基金。彭博經濟學家估算，Fed和外國政府持有的美國公債，占美國國內生產毛額（GDP）的比率都比2020年降低，分別降了大約12個和8個百分點。

紐約聯準銀行研究員指出，美債買方改變，使債市變得「對價格愈來愈敏感」，是美債殖利率變化甚鉅的一大因素。

十、過剩儲蓄消失

過去數十年來，全球儲蓄過剩，協助壓低借貸利率。但如今儲蓄過剩時代已結束。

牛津經濟研究院指出，自2008年全球金融海嘯以來，財政撙節、美國去槓桿化和中國大陸出口，導致全球儲蓄過剩。但如今保護主義復熾，已瓦解或抑制這三股力量。與此同時，世界各國政府與企業爭先恐後吸引投資資金，於是把公債殖利率愈推愈高。