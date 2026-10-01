AI拉動南韓出口暴增83.5% 全年可望衝破兆美元

半導體9月出口激增262.8%，達603億美元，創歷來新高，占整體出口近半。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 南韓受AI晶片需求帶動，9月出口暴增83.5%並刷新紀錄，全年有望衝破1兆美元；強勁外貿也讓央行具備續升息條件，但通膨與外部風險仍牽動後市。

全球人工智慧（AI）投資熱潮推升晶片需求，南韓 9月出口大增83.5%，創下新高1,209億美元，全年可望突破1兆美元。出口暢旺，讓南韓央行 更有條件繼續升息，但出口前景仍受保護主義和中東局勢牽動。

南韓關稅廳1日公布，9月出口連續16個月成長，增幅遠高於市場預估的62%，且較8月修正後的68.7%加速成長。今年前三季出口累計達8,145億美元，首次突破8,000億美元，已超越去年全年創下的7,093億美元紀錄。

半導體是這波出口熱潮的主力，9月出口激增262.8%，達603億美元，創歷來新高，占整體出口近半。受惠於AI代理和AI基礎建設需求，電腦出口也大增435.3%，達70億美元。石油產品出口成長72%，汽車則減少5%。

今年中秋連假落在9月24日至26日，去年則在10月，使今年9月工作天數較少。排除工作天數差異後，平均每日出口額比去年同期大增104.9%。

主要市場需求同步走強，對美國出口大增137%，達243.3億美元；對中國出口增加122.7%，達260.1億美元。對印度和歐盟出口也分別成長50%和21%。同期進口增加26%，高於市場預估的21.5%，貿易順差初估達498.5億美元，高於8月的347.9億美元。

道富銀行亞太總體經濟策略師Jiuk Choi表示，9月出口和貿易順差遠超市場和他的預估。他預期，受比較基期影響，出口增幅將從第4季起放緩，但全球AI投資持續擴大，加上高頻寬記憶體（HBM）價格上漲，仍將支撐出口。

強勁的貿易表現，也支持南韓央行認為經濟足以承受較高利率的判斷。央行8月連續二度升息1碼，將基準利率升至3%，並以AI帶動出口和投資為由，把今年經濟成長預測從2.6%上修至3.3%。

央行決策官員對未來六個月利率預測的中位數為3.25%，意味可能再升息1碼，但總裁申鉉松表示，連續兩次升息後，後續將採漸進步調。Jiuk Choi預期，第3季經濟成長將大致符合央行季增0.3%的預測；隨著AI熱潮升溫，央行可能在11月小幅上修經濟成長和核心通膨預測。

摩根大通則預期，南韓央行將在11月、明年2月及5月各升息1碼，把基準利率推升至3.75%。小摩認為，若晶片帶動的經濟成長加重通膨壓力，金融市場又未承受明顯壓力，利率可能需要升得更高。

通膨仍是央行的重要考量。南韓8月消費者物價年增率加速至3.1%，排除食品和能源的核心通膨率達3.4%，顯示物價壓力依然頑強。不過，出口持續強勁也可能支撐韓元進一步升值，有助抑制輸入性通膨，讓央行在下次升息時機上保有彈性。

晶片熱潮也挹注政府稅收。半導體業獲利和特別股利增加，加上股市熱絡、消費回升，南韓預估今年國稅收入將達478.6兆韓元，比去年增加28%，創歷來新高。