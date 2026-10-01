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麒麟控股在保健食品找出路 收購澳佳寶三年見成果

編譯劉忠勇／綜合外電
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麒麟2023年斥資18.8億澳元收購澳佳寶。（路透）
麒麟2023年斥資18.8億澳元收購澳佳寶。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

麒麟控股收購澳佳寶後，透過乳酸菌與機能原料合作擴大保健食品布局，並計畫借助其通路與法規經驗進一步開拓東南亞。

日本麒麟控股收購澳洲保健食品業者澳佳寶（Blackmores）三年後，產品合作逐漸見到成果。澳佳寶去年已在台灣推出添加麒麟旗下添加麒麟的LC-Plasma乳酸菌、訴求支持免疫系統的保健食品；這成分今年6月也獲澳洲核准，為明年在當地推出產品鋪路。

麒麟2023年斥資18.8億澳元（約13億美元）收購澳佳寶，希望借重其法規經驗和銷售通路，拓展亞洲保健食品市場，在啤酒本業市場萎縮之際，尋找新的成長動力。

雙方合作也延伸至澳洲和紐西蘭。澳佳寶今年7月推出Cognition Ultra保健食品，添加麒麟集團提供的Cognizin原料，宣稱有助提升專注力和記憶力。

據日經新聞報導，下一步是東南亞。麒麟打算借重澳佳寶熟悉當地法規的優勢，爭取產品獲准上市。東南亞占Blackmores營收近三成，高於中國的兩成，也是成長最快的市場。

麒麟健康科學事業去年首度轉虧為盈，獲利111億日圓，目標是2035年營收達5,000億日圓、營業利益達750億日圓，並考慮透過進一步收購達標。

精華 FAQ

  • 麒麟希望借重澳佳寶在法規、通路與在地市場經驗，擴大亞洲保健食品版圖，並在啤酒本業成長放緩之際，找到新的獲利成長引擎。

  • 澳佳寶已在台灣推出添加麒麟LC-Plasma乳酸菌的免疫保健食品，該成分也於今年6月獲澳洲核准；此外，澳佳寶7月在澳洲與紐西蘭推出含Cognizin的Cognition Ultra。

  • 麒麟健康科學事業去年首度轉虧為盈，獲利達111億日圓，未來目標是到2035年將營收提升至5,000億日圓、營業利益達750億日圓，並考慮再透過收購擴張。

澳洲 日本 乳酸菌

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