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台灣製造業景氣冠亞洲 PMI五年多來最旺 日短觀八年來最樂觀

編譯劉忠勇／綜合外電
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標普全球公布，台灣9月製造業採購經理指數（PMI）升至56.7，不僅創下2021...
標普全球公布，台灣9月製造業採購經理指數（PMI）升至56.7，不僅創下2021年8月以來最快擴張速度，也在亞洲名列第一。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

AI需求帶動台灣與亞洲部分製造業景氣升溫，台灣PMI高居亞洲之冠；同時，日本短觀反映企業信心走強，但通膨與升息前景仍未完全明朗。

AI需求帶動台灣製造業持續升溫。標普全球公布，台灣9月製造業採購經理指數（PMI）升至56.7，不僅創下2021年8月以來最快擴張速度，也高居亞洲之冠；但訂單增加也使供應加劇延宕，成本壓力仍是隱憂。

台灣PMI從8月的54.7升至56.7，連續10個月站在代表擴張的50以上，遠高於去年9月的46.8。生產、新增訂單和出口的擴張速度均為逾五年來最快。其中，大量訂單湧入，加上廠商增闢生產線，帶動產量成長率升至逾五年高點；產量增加也使成品庫存攀上三個月高點。

標普全球市場財智經濟研究部副總監費德斯（Annabel Fiddes）表示，調查顯示台灣受惠於本地和主要出口市場需求升溫，客戶遍及歐洲、中國大陸、美國和日本。不過，缺料使供應商交貨時間延長，情況為2022年初以來最嚴重。展望未來一年，廠商對生產前景更加樂觀，信心升至今年3月以來最高。

台灣並非唯一受惠於全球AI熱潮的亞洲出口經濟體。南韓9月製造業PMI從52.3升至53.9，連續10個月擴張，增速為四個月來最快；出口需求增幅更創下約15年半新高。標普全球經濟學家指出，半導體和汽車業需求同步走強，帶動南韓新增訂單和生產成長率升至五年半高點。

日本9月製造業PMI則由54.9降至54.1，雖仍維持擴張，卻是六個月來最緩，生產和新增訂單成長均放緩。不過，亞洲需求強勁，加上對美銷售好轉，使日本新增出口訂單連續九個月增長。企業持續調高售價，漲價幅度仍處於2022年底以來較高水準。

其他亞洲經濟體表現不一：印尼和越南製造業持續擴張，菲律賓和馬來西亞則陷入萎縮。中東戰事推升能源價格，也讓各地廠商的成本壓力難以消退。

日本央行同日公布的短觀調查季報顯示，大型製造業者信心指數從22升至24，連續第六季改善，創逾八年新高，但略低於市場預估的25。大型非製造業者信心指數則從37降至35，仍接近逾30年高點。

日本企業信心維持高檔，市場因而預期日本央行年底前可能再度升息。不過，相關指標並未呈現一致的升息訊號：大型企業本財政年度的設備投資計畫增幅由上次調查的11.5%微降至11.3%；企業預期五年後的年通膨率也由2.6%降至2.5%。

彭博經濟研究認為，AI需求雖提振日本製造業信心，短觀調查卻未顯示通膨壓力加劇，潛在通膨超過央行2%目標的風險，可能沒有央行先前暗示那麼急迫。利率交換市場反映，投資人認為日本央行本月底升息的機率約兩成，12月前升息的機率則超過九成。

精華 FAQ

  • 台灣9月PMI升至56.7，連續10個月高於50，且寫下2021年8月以來最快擴張速度，生產、新增訂單與出口增幅都居五年多來高點，因而高居亞洲之冠。

  • 主要動能來自AI相關需求、本地與海外市場同步回溫，客戶遍及歐洲、中國大陸、美國和日本；風險則是訂單湧入造成缺料、交期延長，以及成本壓力仍高。

  • 日本大型製造業信心升至24、創逾8年新高，但略低於預期；設備投資與通膨預期變化不大，顯示升息訊號不算一致，市場多認為年底前升息機率較高。

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