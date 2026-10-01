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金價為何那麼疲弱？9月挫跌6% 2大因素讓抗通膨神器失效

編譯葉亭均／綜合外電
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國際金價在9月挫跌6%，跌至每英兩4200美元之下。（路透）
國際金價在9月挫跌6%，跌至每英兩4200美元之下。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

9月金價與白銀同步重挫，主因是美債殖利率上升、美元走強提高持有成本；但央行與ETF仍持續買進，顯示長期需求未失。

國際金價在9月挫跌6%，白銀更是全月大跌近10%。為何原先被視為抗通膨工具的貴金屬，在這段期間並未發揮原先的避險功效？

現貨金價10月1日盤中下跌0.35%，報每英兩4142.67美元。9月累計跌6.3%，為6月以來最差單月表現，而且遠低於今年1月創下的約5600美元歷史高點。

白銀今天盤中跌0.51%，報每英兩60.1194美元，一度跌破60美元關卡。

黃金向來被視為經典的通膨避險工具。然而在9月，油價飆漲、通膨疑慮再度升溫，但金價依然下跌。相較下，以波動劇烈著稱的比特幣9月上漲7%，一度突破8.6萬美元，朝今年最高水準邁進。

美債殖利率+強勢美元成最大拖累因素

這凸顯黃金正陷入一場拉鋸戰。雖然美伊緊張局勢顯然遠未落幕，通膨可能持續升溫，理應有利金價；但美國公債殖利率走高與美元轉強，卻將金價往另一個方向拉。

這是因為黃金本身不支付利息，因此美債殖利率愈高，持有黃金的機會成本就愈高。舉例來說，當投資人只需持有2年期美國公債就能取得接近5%的收益時，持有不產生收益的實體資產吸引力自然下降。

LPL Financial宏觀與投資策略主管克里斯克爾表示：「利率上升會提高現金及短期貨幣市場收益型投資的吸引力，進而降低黃金的相對吸引力。這些投資如今在扣除通膨後，再度能夠為投資人提供正實質報酬。」

ING銀行大宗商品策略師曼泰表示，債券殖利率居高不下，加上聯準會仍存在進一步升息的風險，使黃金容易面臨進一步賣壓。

美元走強也為金價增添另一項阻力。由於黃金以美元計價，美元升值會讓黃金對海外投資人而言變得更加昂貴、吸引力下降。根據FactSet數據，衡量美元兌六種主要貨幣強弱的美元指數（DXY）9月已上漲1.7%。

央行持續買進、ETF資金仍流入

不過，並非所有人都在拋售黃金。

對各國政府與央行而言，這波金價下跌反而可能被視為買進機會。中國人民銀行8月增持逾20公噸、相當於65萬英兩的黃金準備，創2023年以來單月最大增持量。這也讓人行連續買進黃金的紀錄延長至22個月。

在投資人方面，道富環球全球黃金市場主管多希（Aakash Doshi）表示，投資人仍持續向追蹤黃金的ETF投入大量資金。數據顯示，9月在美國掛牌的黃金相關ETF持倉持續增加，當月吸引38億美元淨流入；8月的淨流入則達79億美元。

多希認為，強勁的ETF資金流入，讓他的團隊對黃金長期看多的論述抱持信心。他說：「我們認為，這些屬於結構性配置，投資人買進黃金，是將其視為貨幣、替代法定貨幣，以及分散投資風險的避險工具。」

精華 FAQ

  • 主要是美國公債殖利率居高不下，加上美元轉強，讓不孳息的黃金吸引力下降；即使通膨與地緣風險升溫，也難以抵消這兩大壓力。

  • 因為黃金本身不支付利息，當2年期美債等工具可提供接近5%收益時，持有黃金的機會成本就變高，資金自然更偏好有收益資產。

  • 各國央行仍持續增持黃金，中國人行8月更大幅加碼；同時，美國黃金ETF在9月也吸引38億美元淨流入，顯示結構性配置需求依舊存在。

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