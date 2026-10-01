我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光

憂經濟過度降溫 新興國不敢升息

編譯湯淑君／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

在油價上漲與通膨壓力下，先進經濟體持續升息，但多數新興市場央行擔憂經濟過熱降溫，傾向維持利率不變甚至降息。

同樣面臨通膨壓力，歐、美、日央行已紛紛提高利率，許多新興市場經濟體則對升息裹足不前，唯恐經濟成長減緩。

SMBC日興證券的數據顯示，截至9月23日止，新興市場央行政策利率平均7.4%，較2月底美伊開戰時下滑0.13個百分點。但若以全球來看，第3季（計算至9月22日）全球共18國央行升息，第1季僅六國升息。

中東衝突升溫前，2022年俄烏戰爭引發的通膨壓力已消退，許多央行進入降息循環。但美伊交戰推升油價，迫使主要央行提高利率。富時核心大宗商品CRB指數已升上420點，超越俄烏戰爭爆發後躍上的高點。

原油儲備少的新興經濟體，特別是亞洲，倚賴中東供油，通膨壓力隨油價勁揚加劇。菲律賓央行8月就以優先因應通膨為由，連續第三次升息，認定必須採取預防行動。

然而，其他新興經濟體央行則決定利率暫時按兵不動，免得升息導致經濟過度降溫。

在原油需求約九成仰賴進口的印度，央行8月連續第四個月維持利率不變，以維持經濟成長為優先要務，並認為高油價尚未造成普遍的通膨壓力。本月，印尼連續第三次未調整政策利率，巴西央行甚至連續第五次會議決議降息，以提振疲軟的出口。

先進經濟體的政策利率則明顯上揚，截至9月23日平均達到3.02%，是13個月來最高，且較2月水準高0.31個百分點。日本銀行（BOJ）、美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB），9月都提高利率。

一大差別是，先進經濟體有人工智慧（AI）投資熱潮帶旺經濟成長。日銀官員表示：「若你不擔心利率會壓抑經濟，就容易把控制通膨置於首位。」

然而，分析師指出，各央行今後升息壓力可能有增而無減，原因之一是聖嬰現象可能導致乾旱、暴雨和其他天氣異常，影響農作物收成，估計到2028年底，全球糧價累計可能因此上漲15.8%。

此外，Fed政策轉向升息，可能對新興經濟體央行造成莫大壓力，因為美元可能因此走強，吸引投資資金撤離風險較高的開發中國家市場，進而削弱新興市場貨幣。回顧1994年11月時，Fed決議一口氣升息0.75個百分點（3碼），就觸動墨西哥披索貶值危機和資本外逃。

精華 FAQ

  • 主因是擔心升息會進一步壓抑本已脆弱的經濟成長，因此像印度、印尼都選擇維持利率不變，巴西甚至持續降息，以兼顧景氣與物價穩定。

  • 中東衝突推升油價，讓依賴進口原油的新興經濟體成本上升，尤其亞洲國家受影響更大，菲律賓因此率先採取預防性升息。

  • 因為美國、日本、歐洲有AI投資帶動成長，較能承受較高利率；相較之下，新興市場對外部資金與匯率更敏感，升息空間有限。

央行 降息 通膨

上一則

中東石油出口回到戰前水準 油價仍降不下來

下一則

Fed不急於再出手 10月或按兵不動

延伸閱讀

澳洲升息1碼 央行：必要時繼續升

澳洲升息1碼 央行：必要時繼續升
美升息1碼 台灣利率連10凍「走自己的路」

美升息1碼 台灣利率連10凍「走自己的路」
日通膨風險升高 日銀恐加快升息

日通膨風險升高 日銀恐加快升息
美債短端兩頭熱 投資人押反彈 美政府料增發1兆美元國庫券

美債短端兩頭熱 投資人押反彈 美政府料增發1兆美元國庫券

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

2026-09-30 07:20
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」