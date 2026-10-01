貿戰緩和 全球供應鏈恐重組 東南亞越泰、雙印等首當其衝
川習會後美中敲定對等降稅框架，先針對非敏感產品降溫，但若關稅持續調整，全球供應鏈可能重組，東南亞與部分台商布局都將面臨新變化。
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川習會後美中敲定對等降稅框架，先針對非敏感產品降溫，但若關稅持續調整，全球供應鏈可能重組，東南亞與部分台商布局都將面臨新變化。
川習會之後，美、中針對「300億美元對300億美元」對等降稅框架達成共識。學者分析，雙方目前傾向透過非敏感性產品讓關係趨於緩和，敏感科技議題仍將「從長計議」。
不過，這項架構若是延續下去，全球供應鏈板塊恐將再出現變化，而率先受到影響的就是東南亞。
美中這次探討出來的降稅新框架主要鎖定「非敏感性產品」，從中國商務部發布的進口商品清單來看，中國採購需求以農產品為首，並涵蓋煤炭、先進醫療用品等品項，進口清單品項多達1619項，美國的清單則以玩具、禮品、輕工業產品等日常消費品為主，共計77項。
不過，這一次的降稅框架，恐將牽動全球供應鏈的再次重組。中央大學經濟系教授吳大任認為，中國有望因為關稅下降，在全球經貿市場擁有更強競爭力。
「談到企業競爭力，大致上可從兩個方向來看，第一個是成本，第二個是品質」。吳大任指出，從成本來看，中國原本在能源上具有優勢，「2022年俄烏開戰時，西方國家抵制俄羅斯能源產品出口，這讓俄羅斯將能源產品賣給中國、印度，中國取得便宜能源後，生產成本就可大幅下降」。
中國因為擁有充足的能源，生產成本原本就比其他國家來得有競爭力。當美、中降稅新框架出爐時，中國可望因為稅負優惠，重新獲得全球企業關注，甚至將部分生產基地重新遷回中國。
吳大任分析，先前許多企業因擔心美中貿易戰使關稅大幅上升，而將生產基地轉到越南、印尼、泰國及印度等國，東南亞國家也因此承接大量轉口加工需求，一旦中國對美關稅降至最惠國待遇，避稅需求消失，東南亞國家恐面臨投資撤回與經濟衰退的風險；反之，由於中國的生產效率原本就優於墨西哥與越南，若關稅條件拉平，部分外流的生產線甚至可能回流中國，進而創造就業、帶動內需，使中國獲得比美國更大的實質利益。
對於因為美中貿易戰而把工廠產線從中國遷出，移往東南亞或美墨的台商而言，會不會因為這項新架構，就擔心自己是不是搬早了？
專責海關及國際貿易管理的普華商務法律事務所合夥律師李益甄認為，雖然美中在川習會後談了降稅新架構，不過，美國是不會馬上回頭的，因此不論是回台設廠，還是遷廠至墨西哥、東南亞等地躲避美國高關稅制裁的台商，不必太擔心，「大方向是不會變的」，不妨先冷靜觀察，至少目前美中貿易對壘仍處於不穩定狀態，等到明年1月10日以後可能會比較明朗。
雙方先從非敏感性產品著手，中國以農產品、煤炭、先進醫療用品等為主，美國則偏向玩具、禮品與輕工業消費品，先讓貿易關係趨緩。 因為若美中關稅條件拉平，中國的能源與生產效率優勢會更明顯，企業可能重新考慮設廠地點，部分原先外移到東南亞或墨西哥的產線也可能回流中國。 律師認為不必過度焦慮，因為美國短期內不會馬上回頭，整體大方向暫時不變。建議先冷靜觀察，等到明年1月10日後情勢可能會更明朗。
精華 FAQ
雙方先從非敏感性產品著手，中國以農產品、煤炭、先進醫療用品等為主，美國則偏向玩具、禮品與輕工業消費品，先讓貿易關係趨緩。
因為若美中關稅條件拉平，中國的能源與生產效率優勢會更明顯，企業可能重新考慮設廠地點，部分原先外移到東南亞或墨西哥的產線也可能回流中國。
律師認為不必過度焦慮，因為美國短期內不會馬上回頭，整體大方向暫時不變。建議先冷靜觀察，等到明年1月10日後情勢可能會更明朗。
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