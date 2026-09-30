我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向有錢人增稅受挫：紐約市「第二居所稅」程序不當 法官令撤回通知

平均每人申請6.8所學校 線上申請讓熱門紐約州大競爭升溫

伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）
伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

在美軍護航與替代運輸下，荷莫茲海峽石油流量大致恢復，但全球庫存下降、成品油供應緊張及伊朗反擊風險，仍使油價居高不下。

CNN報導，在美國海軍大力護航下，波斯灣產油國正把大量原油送過荷莫茲海峽，上周經海峽運送的原油與石油產品已恢復至戰前近8成，中東整體原油流量更回到戰前98%，顯示伊朗正逐漸失去荷莫茲海峽這張重要經濟王牌。不過，油流大幅恢復並未讓油價明顯回落，9月以來油價多數時間仍高於每桶100美元，主要原因包括全球石油庫存持續下降、成品油供應仍吃緊，以及市場擔心伊朗進一步反擊。

海事數據追蹤公司Kpler指出，上周經荷莫茲海峽運送的原油與成品油合計平均每日達1310萬桶，已恢復至戰前近8成。不過，原油運輸恢復並未同步改善下游供應。摩根大通則估計，若將經海峽及其他替代路線運出的原油一併計算，中東整體原油流量已恢復至戰前98%。

Kpler大宗商品研究主管史密斯（Matt Smith）表示，在如此龐大的石油運量持續通過海峽之下，「很明顯伊朗正在失去對荷莫茲海峽的影響力」。

目前波斯灣產油國採取複雜的接駁方式運油，包括由軍方護航油輪穿越荷莫茲海峽，部分船隻還會以較隱蔽的方式通行，之後再將原油轉裝至其他船隻，以降低運輸風險。

不過，這種模式代價高昂，美軍為確保石油順利通過海峽，正投入大量軍事資源。

另一方面，全球石油庫存仍持續消耗。摩根大通估計，自伊朗戰爭爆發以來，全球石油庫存已減少約20億桶，目前市場之所以尚未失控，除了靠管線改道、美軍協助接駁，也仰賴波斯灣以外產油國增產，以及全球需求下降。

摩根大通全球大宗商品策略主管卡內娃（Natasha Kaneva）坦言，目前甚至難以預測局勢最終將如何發展。她指出，真正關鍵的問題已不是戰爭會持續多久，而是全球市場還能靠庫存支撐多久；一旦庫存不足以滿足需求，油價恐怕就必須大幅上漲，藉此壓低需求。

儘管原油流量已大幅恢復，消費者仍幾乎感受不到油價壓力緩解。9月以來國際油價持續站在每桶90美元以上，多數時間超過100美元；美國柴油價格也維持每加侖6美元以上。摩根大通指出，中東汽油、柴油等成品油出口量目前仍僅有戰前58%，顯示燃料供應依舊吃緊。

更大的風險則來自伊朗反擊。CNN指出，伊朗在美國海軍封鎖下，自身石油難以經荷莫茲海峽出口，同時又逐漸失去這條航道所帶來的經濟槓桿，因此近期正增加對波斯灣油輪的攻擊。

史密斯表示，隨著伊朗試圖嚇阻船舶穿越海峽，油輪遇襲情況已變得更加頻繁，未來恐怕還會持續，因為德黑蘭正在試圖重新掌握對荷莫茲海峽的控制。

卡內娃也提醒，目前海峽通行量增加，不能被解讀為安全情勢改善，「而是代表石油產業愈來愈能在長期風險下持續運作」。

精華 FAQ

  • Kpler估計，上周經荷莫茲海峽運送的原油與成品油平均每日達1310萬桶，已恢復至戰前近8成；若加計替代路線，中東整體原油流量則已回到戰前98%。

  • 因為全球石油庫存持續下降、成品油供應仍偏緊，而且市場仍擔心伊朗進一步反擊。即使原油運量回升，燃料端壓力未解，油價仍多數時間高於每桶100美元。

  • 在美軍大規模護航下，波斯灣產油國能持續把石油送過海峽，甚至以接駁、轉裝等方式降低風險，讓伊朗難以再用封鎖或威脅有效壓制運輸，因此其經濟槓桿明顯下降。

伊朗 油價 石油

上一則

其陽科技於Taiwan Expo USA 2026首度發表旗艦AI伺服器系列

延伸閱讀

油價漲 伊朗封鎖荷莫茲海峽籌碼減弱 恐升高攻擊

油價漲 伊朗封鎖荷莫茲海峽籌碼減弱 恐升高攻擊
美油業高層宣告燃料危機來了 川普：柴油荒要怪烏克蘭

美油業高層宣告燃料危機來了 川普：柴油荒要怪烏克蘭
川普下一步？多道紅線被突破 小摩放棄預測伊戰如何收場

川普下一步？多道紅線被突破 小摩放棄預測伊戰如何收場
伊朗拋出七天重開荷莫茲方案 國際油價聞聲下跌

伊朗拋出七天重開荷莫茲方案 國際油價聞聲下跌

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了