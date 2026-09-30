伊朗荷莫茲王牌威力大減 石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

伊朗阿巴斯港28日可見荷莫茲海峽船舶。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 在美軍護航與替代運輸下，荷莫茲海峽石油流量大致恢復，但全球庫存下降、成品油供應緊張及伊朗反擊風險，仍使油價居高不下。

CNN報導，在美國海軍大力護航下，波斯灣產油國正把大量原油送過荷莫茲海峽，上周經海峽運送的原油與石油 產品已恢復至戰前近8成，中東整體原油流量更回到戰前98%，顯示伊朗 正逐漸失去荷莫茲海峽這張重要經濟王牌。不過，油流大幅恢復並未讓油價 明顯回落，9月以來油價多數時間仍高於每桶100美元，主要原因包括全球石油庫存持續下降、成品油供應仍吃緊，以及市場擔心伊朗進一步反擊。

海事數據追蹤公司Kpler指出，上周經荷莫茲海峽運送的原油與成品油合計平均每日達1310萬桶，已恢復至戰前近8成。不過，原油運輸恢復並未同步改善下游供應。摩根大通則估計，若將經海峽及其他替代路線運出的原油一併計算，中東整體原油流量已恢復至戰前98%。

Kpler大宗商品研究主管史密斯（Matt Smith）表示，在如此龐大的石油運量持續通過海峽之下，「很明顯伊朗正在失去對荷莫茲海峽的影響力」。

目前波斯灣產油國採取複雜的接駁方式運油，包括由軍方護航油輪穿越荷莫茲海峽，部分船隻還會以較隱蔽的方式通行，之後再將原油轉裝至其他船隻，以降低運輸風險。

不過，這種模式代價高昂，美軍為確保石油順利通過海峽，正投入大量軍事資源。

另一方面，全球石油庫存仍持續消耗。摩根大通估計，自伊朗戰爭爆發以來，全球石油庫存已減少約20億桶，目前市場之所以尚未失控，除了靠管線改道、美軍協助接駁，也仰賴波斯灣以外產油國增產，以及全球需求下降。

摩根大通全球大宗商品策略主管卡內娃（Natasha Kaneva）坦言，目前甚至難以預測局勢最終將如何發展。她指出，真正關鍵的問題已不是戰爭會持續多久，而是全球市場還能靠庫存支撐多久；一旦庫存不足以滿足需求，油價恐怕就必須大幅上漲，藉此壓低需求。

儘管原油流量已大幅恢復，消費者仍幾乎感受不到油價壓力緩解。9月以來國際油價持續站在每桶90美元以上，多數時間超過100美元；美國柴油價格也維持每加侖6美元以上。摩根大通指出，中東汽油、柴油等成品油出口量目前仍僅有戰前58%，顯示燃料供應依舊吃緊。

更大的風險則來自伊朗反擊。CNN指出，伊朗在美國海軍封鎖下，自身石油難以經荷莫茲海峽出口，同時又逐漸失去這條航道所帶來的經濟槓桿，因此近期正增加對波斯灣油輪的攻擊。

史密斯表示，隨著伊朗試圖嚇阻船舶穿越海峽，油輪遇襲情況已變得更加頻繁，未來恐怕還會持續，因為德黑蘭正在試圖重新掌握對荷莫茲海峽的控制。

卡內娃也提醒，目前海峽通行量增加，不能被解讀為安全情勢改善，「而是代表石油產業愈來愈能在長期風險下持續運作」。