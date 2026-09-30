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歐元貶至16個月新低 美升息支撐強勢美元、ECB意外放鴿

編譯葉亭均／綜合外電
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歐元兌美元匯率已貶至16個月來最低水準。（路透）
歐元兌美元匯率已貶至16個月來最低水準。（路透）

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文章摘要整理：

在Fed可能進一步升息與美債殖利率攀高帶動下，美元持續走強，歐元則跌至16個月新低；ECB意外偏鴿，也加深歐元後市壓力。

歐元匯率已貶至16個月來最低水準，市場預期聯準會（Fed）將進一步升息，支撐美元走強；相較下，歐洲正面臨能源供應與債務疑慮。

歐元兌美元匯率30日盤中貶值0.06%，報1歐元兌1.1335美元，29日盤中一度貶至1.1312美元，為2025年5月以來最低。

歐元兌美元9月來貶值近2.5%，邁向2025年7月以來最差單月表現。

相較下，衡量美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）9月來上漲約2%，至101.42，策略師預期美元漲勢將延續。

Nassau 1982銀行首席經濟學家丁溫（Win Thin，音譯）表示，「這是美債殖利率走升帶動的全面性美元強勢」。美國30年期公債殖利率升至2002年以來最高水準。

隨著市場預期美國可能需要進一步升息以對抗通膨，美元走強，歐元近期持續走弱。儘管市場也預期歐洲央行將升息，但許多投資人認為，相較於歐元區，美國經濟更能承受進一步的貨幣緊縮政策，支撐美元相對強勢。

歐洲央行總裁拉加德周一表示，公債殖利率走升將抑制經濟成長，並限制能源成本上升向通膨的傳導。ING集團外匯策略師裴索爾表示，這是「出乎意料的鴿派轉向」，意味著「如果10月有一家央行升息，將會是聯準會，而不是歐洲央行」。

選擇權價格顯示，歐元可能進一步走貶，上周市場對歐元的長期看法轉為2025年3月以來最悲觀。摩根史坦利近期也下調展望，目前預期歐元兌美元到2027年中將貶值3%。

Macro Hive策略師福特表示：「我們預期市場將持續增加美元多頭部位，聯準會在歐洲央行之前不太可能放棄鷹派立場，因此歐元正走向1.12美元。」

不過，也有人認為美元兌歐元的漲勢已經過度。衡量匯價動能的相對強弱指數（RSI）上周跌破30，顯示歐元已進入超賣區域。

道明證券駐紐約策略師霍華德‧杜（Howard Du）表示：「我們預期月底再平衡資金流將對美元不利。我們預期未來一周歐元將反彈整理，朝1.14美元靠攏。」

精華 FAQ

  • 主要原因是市場預期聯準會可能再度升息，推升美元全面走強；相較之下，歐洲面臨能源供應與債務疑慮，讓歐元承壓更重。

  • 美國30年期公債殖利率升至2002年以來高點，帶動美元買盤增加；同時市場認為美國經濟更能承受緊縮，強化美元優勢。

  • 是，選擇權與券商觀點都顯示偏空情緒升溫，但RSI已跌破30顯示超賣，部分策略師認為月底資金再平衡可能帶來短線反彈。

匯率 聯準會 通膨

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