澳洲升息1碼 央行：必要時繼續升

AI摘要 文章摘要整理： 澳洲央行因能源價格壓力與通膨升溫再升息1碼至4.6%，並表態必要時續升；同時西班牙通膨意外走高，也加深歐洲央行升息壓力。

澳洲央行 （RBA）29日將基準利率調高1碼至4.6%，升抵15年高點，這也是該央行今年以來第四次升息，理由是中東衝突持續對能源價格構成壓力。央行表示，必要時將準備繼續升息。

這次升息符合市場預期，市場目前預計11月再次升息的機率為43%，屆時利率將觸及2008年以來最高水準。

央行政策委員會在聲明中表示，「自上次會議以來，通膨 上行風險不斷顯現」，「全球石油供應再次受到干擾，近期數據顯示澳洲的經濟增長和通膨水準，均高於預期」。「委員會將繼續採取認為必要的措施，以使通膨可持續地回歸目標水準，包括在必要時進一步提高利率」。

路透報導指出，自澳洲央行8月會議結束至今，布蘭特油價已上漲近20%，可能導致物價壓力擴大。澳洲央行今年已經足足升息1個百分點，完全抵消了2025年0.75個百分點的政策寬鬆還有剩。

這使得澳洲在政策緊縮力道上領先多數已開發國家。儘管借貸成本上升，導致澳洲經濟增速放緩，但這還不足以消除通膨擔憂。

值得注意的是，澳洲央行這次的聲明刪除了之前稱其政策立場對經濟「具有一定限制性」的敘述。凱投宏觀（Capital Economics）高級經濟學家蘇里亞表示，澳洲央行此舉暗示，決策者並不確信自己的工作已經完成。

澳洲央行並非個案。能源供應衝擊加上人工智慧（AI）熱潮帶來的需求，勾勒出通膨將在更長時間內居高不下的前景；市場目前已反映出各主要已開發經濟體將多次升息的預期。

同日，西班牙公布9月通膨數據，消費者物價指數（CPI）年增率意外飆升至5%，高於8月的4.6%，也超出市場預期的4.9%，是2023年2月以來最高，強化了歐洲央行（ECB）繼續升息的理由。

受美伊戰爭影響，歐洲面臨能源成本再次上漲的局面，但該區經濟迄今表現出奇地好。西班牙是首個公布9月通膨數據的歐元區主要成員國，歐元區21國的整體通膨預定本周稍後公布，經濟學家預估將升抵三年來高點3.7%，幾乎是ECB目標水準的兩倍。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）在聲明中表示，最新一次升息完全歸咎於美伊戰爭，「澳洲勞工並沒有選擇發動這場戰爭，但他們正為此付出沉重代價。這場戰爭對全球經濟來說是一場災難」。