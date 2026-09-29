我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／中國流行音樂之父劉歡 經典創作永流傳

紐約設常駐求職中心 市府有1.4萬職缺 10月5日起免預約諮詢

一鍵就能封殺中國 法德擬改歐盟「貿易火箭炮」發動條件 德企先慌了

編譯林奇賢／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐盟2023年通過反脅迫機制，將「經濟脅迫」定義是第三國為迫使歐盟或成員國停止、...
歐盟2023年通過反脅迫機制，將「經濟脅迫」定義是第三國為迫使歐盟或成員國停止、修改或採行特定行為，而採取或威脅採取影響貿易或投資的措施，主要是防範外國透過關稅與將天然資源武器化。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

法國與德國正推動改革歐盟反脅迫工具，讓布魯塞爾更容易迅速對中國採取關稅、配額與市場准入排除等措施，德國企業則擔心北京報復。

西媒Dossier Bruselas報導，法國與德國正著手制定一項改革歐盟反脅迫工具（ACI）的計畫，使歐盟能迅速將中國排除在歐洲市場之外。

被稱為「貿易火箭炮」的ACI，能讓布魯塞爾當局祭出範圍廣泛的反制手段，包括關稅、配額、出口管制以及市場准入排除。依現行機制，歐盟會員國將以合格多數決來決定是否使用ACI。

合格多數決是指必須獲得至少55%成員國（目前為歐盟27個成員國中的15國）同意，且這些國家的人口總和需達歐盟總人口的65%以上。

報導指出，擬議中的改革方案將顛覆原本設立的門檻，變成除非反對該措施的成員國集結、透過合格多數決予以阻擋，否則歐盟執委會將可啟動這項工具。

法國與德國計劃在10月15日的歐盟峰會召開前，將該方案呈交給歐盟執委會主席馮德賴恩。

儘管這項強硬方案還在醞釀、未拍板定案，部分德國企業據悉已在為最壞情境預作準備。Politico上周報導，在10月下旬的第二輪歐中貿易談判登場前，一些德國企業正陷入「恐慌」並開始「囤積」稀土，以防談判破裂，且布魯塞爾試圖重新平衡貿易的舉措，可能招致北京的報復。

精華 FAQ

  • 報導稱，法國與德國希望調整反脅迫工具的啟動規則，讓歐盟執委會更容易直接動用這項機制，藉此快速對中國採取貿易反制。

  • 依現行機制，歐盟會員國需以合格多數決同意才能使用ACI，也就是至少55%成員國、且人口總和達65%以上支持，才能正式啟動。

  • 因為企業擔心歐中貿易談判若破裂，歐盟對中方施壓可能引發北京報復，尤其稀土供應可能受影響，所以部分德企已開始囤積稀土備戰。

德國 歐盟 火箭

上一則

香港企業登上哈佛商業評論 Xsight Group 以 AI 編排破解跨部門協同難題

下一則

在AI狂潮下CPU交期拉長 但專家精算 實際需求可能沒那麼多

延伸閱讀

歐盟執委10月赴北京會中國商務部長 拚化解貿易緊張

歐盟執委10月赴北京會中國商務部長 拚化解貿易緊張
范德賴恩突拋邀請 歐盟擬讓加國成首個「準會員」

范德賴恩突拋邀請 歐盟擬讓加國成首個「準會員」
歐盟反制俄混合戰 擬仿效北約機制 多名外交官一頭霧水

歐盟反制俄混合戰 擬仿效北約機制 多名外交官一頭霧水
保護本國產業 德國擬對中國插電混動車加稅

保護本國產業 德國擬對中國插電混動車加稅

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58
阿波羅全球管理公司經濟學家警告，像Meta旗下Muse這類人工智慧代理（AI agent），可能將引發一種新形態的銀行擠兌。路透

AI幫你自動搬錢賺高利息 新型「銀行擠兌」要來了

2026-09-28 08:38

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查