一鍵就能封殺中國 法德擬改歐盟「貿易火箭炮」發動條件 德企先慌了

歐盟2023年通過反脅迫機制，將「經濟脅迫」定義是第三國為迫使歐盟或成員國停止、修改或採行特定行為，而採取或威脅採取影響貿易或投資的措施，主要是防範外國透過關稅與將天然資源武器化。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 法國與德國正推動改革歐盟反脅迫工具，讓布魯塞爾更容易迅速對中國採取關稅、配額與市場准入排除等措施，德國企業則擔心北京報復。

西媒Dossier Bruselas報導，法國與德國 正著手制定一項改革歐盟 反脅迫工具（ACI）的計畫，使歐盟能迅速將中國排除在歐洲市場之外。

被稱為「貿易火箭 炮」的ACI，能讓布魯塞爾當局祭出範圍廣泛的反制手段，包括關稅、配額、出口管制以及市場准入排除。依現行機制，歐盟會員國將以合格多數決來決定是否使用ACI。

合格多數決是指必須獲得至少55%成員國（目前為歐盟27個成員國中的15國）同意，且這些國家的人口總和需達歐盟總人口的65%以上。

報導指出，擬議中的改革方案將顛覆原本設立的門檻，變成除非反對該措施的成員國集結、透過合格多數決予以阻擋，否則歐盟執委會將可啟動這項工具。

法國與德國計劃在10月15日的歐盟峰會召開前，將該方案呈交給歐盟執委會主席馮德賴恩。

儘管這項強硬方案還在醞釀、未拍板定案，部分德國企業據悉已在為最壞情境預作準備。Politico上周報導，在10月下旬的第二輪歐中貿易談判登場前，一些德國企業正陷入「恐慌」並開始「囤積」稀土，以防談判破裂，且布魯塞爾試圖重新平衡貿易的舉措，可能招致北京的報復。