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日通膨風險升高 日銀恐加快升息

編譯季晶晶／綜合報導
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日本銀行7月會議紀錄顯示，多名決策委員擔心通膨升溫，部分委員主張加快升息。（歐新...
日本銀行7月會議紀錄顯示，多名決策委員擔心通膨升溫，部分委員主張加快升息。（歐新社）

日本銀行（央行）28日公布的7月會議紀錄顯示，多名決策委員認為通膨風險正在升高，其中一些人主張加快升息步伐，顯示日銀可能進一步升息。日本最高外匯事務官員三村淳同日就疲軟的日圓發出警告，對匯市進行口頭干預。但這些消息都未能有效提振日圓行情。

根據彭博資訊的報價，日圓兌美元28日接近平盤，微升0.04%，報157.21。

一名委員指出：「市場似乎預期日銀約每隔六個月升息一次，但基本通膨已接近2%，日銀也更需要防範通膨升溫，因此升息步伐可能比市場預期更快。」

另一名委員表示，日銀應密切留意物價漲勢，「靈活調整政策利率」。

第三名委員則主張加快升息，認為繼續等待的風險已不容忽視；一旦通膨風險成真，經濟可能遭受嚴重損害。

會議紀錄顯示，九名決策委員中有多人認為，日銀的政策重點正逐漸轉變：過去著重推升物價，如今則要讓基礎通膨穩定在2%目標附近。日銀在7月30日至31日的會議上維持利率在1%不變，但警告基礎通膨可能超過目標，並表示往後討論政策時，將更重視物價上漲風險。

日銀6月升息、7月按兵不動，9月則將政策利率調高至1.25%，創31年來新高，因中東戰事與日圓持續疲弱，推高日本進口燃料和原物料進口價格。

精華 FAQ

  • 會議紀錄顯示，多名決策委員認為通膨風險正在升高，政策重心也逐步轉向防範物價再度上行，顯示日銀未來可能更積極調整利率。

  • 他們認為基本通膨已接近2%，若繼續等待，通膨風險一旦成真，可能對經濟造成嚴重傷害，因此主張比市場原先預期更快升息。

  • 日本最高外匯事務官員對疲軟日圓發出警告，但效果有限；日圓兌美元當日幾乎持平，僅微升0.04%，報157.21，顯示匯市反應不大。

通膨 央行 日本

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