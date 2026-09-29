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產能已被客戶訂滿 VSMC新加坡12吋廠二期擬提前啟動

特派記者朱子呈 ／新加坡報導
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世界先進與恩智浦（NXP）合資的VSMC新加坡12吋新廠尚未量產，規畫產能已被客戶訂滿。世界暨VSMC董座方略昨（28）日直言，評估提前規畫VSMC新加坡12吋廠二期，「若等一廠滿載再啟動二期建廠，恐怕太晚」。

VSMC新加坡12吋廠從動土到開幕歷時22個月，方略表示，若以實際廠房完工時間計算，約20.5個月便完成建置。新加坡貿工部長陳詩龍指出，這創下新加坡晶圓廠建造紀錄，放眼全球也相當快，期待這次經驗成為新加坡後續推動半導體投資的參考。

談到建置VSMC新加坡12吋廠二期，方略表示，公司已蒐集客戶需求，並同步評估財務條件、產品應用與技術定位；12吋廠投資金額大，必須先確認方向再行動。若決定推進，二期預計仍與恩智浦合作，不另找第三家夥伴。方略認為，首座廠累積的建廠經驗、團隊能力及既有設施，可望降低二期建置難度。

方略也看好第一座廠的經驗可讓二期建置更有效率。他表示，第一座廠的建廠經驗已讓團隊逐步掌握大型晶圓廠建置流程；若未來啟動二期，部分廠務、設施與建築條件已有基礎，團隊也累積實際經驗，建廠難度可望低於首廠，建置時間有機會縮短至約18個月。

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