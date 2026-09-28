我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼調整遊民營地政策 市警不再回應311投訴

AI隱形管家 只要簡單指示 就能搞定瑣碎家務

日銀升息可能比市場預期快 7月會議紀錄揭原因

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本銀行7月會議紀錄顯示，多名決策委員擔心通膨升溫，部分委員主張加快升息。（歐新...
日本銀行7月會議紀錄顯示，多名決策委員擔心通膨升溫，部分委員主張加快升息。（歐新社）

路透報導，日本銀行（央行）周一（28日）公布的7月會議紀錄顯示，多名決策委員認為通膨風險正在升高，其中一些人主張加快升息步伐，顯示日銀可能進一步升息。

一名委員指出：「市場似乎預期日銀約每隔六個月升息一次，但但基礎通膨已接近2%，日銀也更需要防範通膨升溫，因此升息步伐可能比市場預期更快。」

另一名委員表示，日銀應密切留意物價漲勢，「靈活調整政策利率」。

第三名委員則主張加快升息，認為繼續等待的風險已不容忽視；一旦通膨風險成真，經濟可能遭受嚴重損害。

會議紀錄顯示，九名決策委員中有多人認為，日銀的政策重點正逐漸轉變：過去著重推升物價，如今則要讓基礎通膨穩定在2%目標附近。日銀在7月30日至31日的會議上維持利率在1%不變，但警告基礎通膨可能超過目標，並表示往後討論政策時，將更重視物價上漲風險。

日銀6月升息、7月按兵不動，9月則將政策利率調高至1.25%，創31年來新高，因中東戰事與日圓持續疲弱，推高日本進口燃料和原物料進口價格。

精華 FAQ

  • 紀錄顯示，多名決策委員認為通膨風險正在升高，基礎通膨已接近2%，因此需要更密切觀察物價走勢，並防範通膨進一步升溫。

  • 部分委員擔心若繼續等待，通膨風險一旦成真，可能對經濟造成嚴重損害，因此主張更快調整政策利率，避免落後於物價變化。

  • 日銀7月維持利率在1%不變，但警告基礎通膨可能超標；之後9月又升至1.25%，顯示政策重點已轉向控制物價上漲風險。

央行 通膨 利率

上一則

第一座廠才揭幕就想蓋二廠 世界先進新加坡新廠擬採更先進製程

下一則

中國擬允許字節跳動、阿里買Nvidia新晶片RTX Pro 5500

延伸閱讀

日本升息1碼 日圓不升反貶 市場認為「不夠鷹」

日本升息1碼 日圓不升反貶 市場認為「不夠鷹」
日銀升息1碼 日圓竟急貶 一動作讓外界判斷央行不夠鷹

日銀升息1碼 日圓竟急貶 一動作讓外界判斷央行不夠鷹
日銀升息為何救不了日圓？策略師揭2張反對票的殺傷力

日銀升息為何救不了日圓？策略師揭2張反對票的殺傷力
日圓急貶不給植田總裁面子？ 三大利空有望讓日圓維持甜甜價

日圓急貶不給植田總裁面子？ 三大利空有望讓日圓維持甜甜價

熱門新聞

前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。(路透)

華爾街老將：美債殖利率飆 似1987「黑色星期一」前兆

2026-09-24 10:29
英特爾（Intel）執行長陳立武。（美聯社）

英特爾CEO陳立武點名下一波新興技術 微流體、碳化矽入列

2026-09-26 17:52
美國總統川普。（路透）

自己就是投顧？川普7月買賣Space X股票 超過1100筆交易

2026-09-22 21:49
10年期美債殖利率破5%，美股四大指數23日早盤齊跌。歐新社

油價重返100美元 10年期美債殖利率破5% 美股全重挫

2026-09-23 10:41
美股上周經歷AI疑慮和Fed升息兩場大考，結果先蹲後跳，充分展現韌性。(路透)

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考 蓄勢待發

2026-09-20 11:11
MarketWatch專欄作家警告，市場崩盤的主要元素，如今幾乎已全部到位，只是不知何時觸發。示意圖。(美聯社)

專欄作家：美股崩盤要素已全到位 只待導火線引爆

2026-09-26 12:58

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌