日銀升息可能比市場預期快 7月會議紀錄揭原因
路透報導，日本銀行（央行）周一（28日）公布的7月會議紀錄顯示，多名決策委員認為通膨風險正在升高，其中一些人主張加快升息步伐，顯示日銀可能進一步升息。
一名委員指出：「市場似乎預期日銀約每隔六個月升息一次，但但基礎通膨已接近2%，日銀也更需要防範通膨升溫，因此升息步伐可能比市場預期更快。」
另一名委員表示，日銀應密切留意物價漲勢，「靈活調整政策利率」。
第三名委員則主張加快升息，認為繼續等待的風險已不容忽視；一旦通膨風險成真，經濟可能遭受嚴重損害。
會議紀錄顯示，九名決策委員中有多人認為，日銀的政策重點正逐漸轉變：過去著重推升物價，如今則要讓基礎通膨穩定在2%目標附近。日銀在7月30日至31日的會議上維持利率在1%不變，但警告基礎通膨可能超過目標，並表示往後討論政策時，將更重視物價上漲風險。
日銀6月升息、7月按兵不動，9月則將政策利率調高至1.25%，創31年來新高，因中東戰事與日圓持續疲弱，推高日本進口燃料和原物料進口價格。
紀錄顯示，多名決策委員認為通膨風險正在升高，基礎通膨已接近2%，因此需要更密切觀察物價走勢，並防範通膨進一步升溫。 部分委員擔心若繼續等待，通膨風險一旦成真，可能對經濟造成嚴重損害，因此主張更快調整政策利率，避免落後於物價變化。 日銀7月維持利率在1%不變，但警告基礎通膨可能超標；之後9月又升至1.25%，顯示政策重點已轉向控制物價上漲風險。
精華 FAQ
紀錄顯示，多名決策委員認為通膨風險正在升高，基礎通膨已接近2%，因此需要更密切觀察物價走勢，並防範通膨進一步升溫。
部分委員擔心若繼續等待，通膨風險一旦成真，可能對經濟造成嚴重損害，因此主張更快調整政策利率，避免落後於物價變化。
日銀7月維持利率在1%不變，但警告基礎通膨可能超標；之後9月又升至1.25%，顯示政策重點已轉向控制物價上漲風險。
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