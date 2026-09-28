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第一座廠才揭幕就想蓋二廠 世界先進新加坡新廠擬採更先進製程

編譯劉忠勇／綜合外電
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VSMC周一為位於新加坡東部的首座晶圓廠舉行揭幕儀式。（VSMC臉書）
VSMC周一為位於新加坡東部的首座晶圓廠舉行揭幕儀式。（VSMC臉書）

世界先進和與荷蘭恩智浦半導體合資成立的VSMC，正考慮在新加坡興建第二座晶圓廠，以因應日增的需求。

世界先進和VSMC董事長方略接受彭博訪問時說，新廠生產的晶片，製程可能比VSMC在新加坡的第一座晶圓廠更先進。

人工智慧（AI）服務和支援這些服務的資料中心需求增加，使全球晶片供應短缺；即使台積電（2330）等主要業者持續擴產，仍未能滿足需求。這波熱潮促使台灣晶片業者到海外設廠，新加坡也是吸引全球投資的地點之一。

方略說：「供應短缺還會持續一段時間。我們當初就該在這裡一次蓋兩座廠。」

VSMC周一為位於新加坡東部的首座晶圓廠舉行揭幕儀式。這座廠於2024年底動工，估計將投資78億美元。方略不願估算第二座廠可能需要多少資金。

他說：「我們還沒決定採用哪種製程技術，現在談預算仍太早。技術不同，總投資額就會有很大差別。」

精華 FAQ

  • 主要是因應AI服務與資料中心帶動的晶片需求增加，全球供應仍偏緊。方略也直言供應短缺還會持續一段時間，因此有擴建第2座廠的必要。

  • 方略表示，新廠的製程可能會比新加坡第1座晶圓廠更先進，但目前尚未決定採用哪一種技術，因此現在談投資預算還太早。

  • VSMC已為位於新加坡東部的首座晶圓廠舉行揭幕儀式，該廠於2024年底動工，估計投資金額達78億美元，顯示擴產計畫已正式啟動。

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