歐洲庫存多年低點+亞洲買家願出高價 全球即將爆發LNG爭奪戰

隨著歐洲庫存處於多年低點，加上亞洲買家更願意出高價購買，全球LNG爭奪戰即將爆發。圖為LNG船。（中油提供）

隨著冬季將臨，歐洲需要取得更多液化天然氣 （LNG）供應以供暖，同時亞洲買家又比以往願意支付更高價格，全球可能爆發LNG爭奪戰，並進一步推升價格。

英國金融時報（FT）報導，美伊戰爭爆發以來，LNG價格已翻漲超過一倍至多年高點。亞洲基準的LNG價格指標Platts JKM在9月中旬達到每百萬英熱單位（MMBtu）近30美元，在25日收在25.29美元。歐洲LNG現貨價格則為24.62美元。

雖然目前的LNG行情仍遠低於2022年俄烏戰爭開打後的高峰，但分析師警告，這回亞洲開發中國家更願意出高價購買，以抑制經濟受衝擊程度，而且歐洲在即將進入冬季之際，天然氣庫存處於至少15年來最低，歐亞可能未來幾個月爭搶LNG，進一步推升LNG價格。

日本石油巨頭Inpex社長上田隆之表示，對價格敏感的亞洲買家，如今寧願出更高價購買，也不願冒短缺風險，形同「天然氣市場的重大轉變」，「印度 和巴基斯坦似乎非常習慣當前的價格波動」，「依然很樂於購買」。

美伊戰爭開打來，亞洲開發中國家已盡可能減少消費，導致部分國家輪流限電，目前能進一步減少天然氣需求的選項已所剩無幾。日、韓等亞洲國家雖已增加使用燃煤，但能源業主管表示，擴大轉換燃料的空間很小。

歐洲也幾乎沒有能再輕易降低需求的選項。在美伊戰爭導致荷莫茲海峽航運幾乎停擺、全球供應緊縮前，歐洲的需求就已因2022年俄烏戰爭而受抑制。高盛分析師指出，歐洲消費者2022年減少的天然氣消費量，迄今仍未回升，意味著著天然氣價格要再大漲，才能再壓抑需求。

波士頓顧問集團（BCG）資深合夥人波斯柏格-史密斯表示，亞洲和歐洲對LNG的競爭將「不可避免」。

不過，一些對價格更敏感的亞洲買家，支付能力可能還是有其上限。高盛分析師認為，印度工業氣體用戶買家表示，每MMBtu 30美元是無法承受的門檻，而高盛預估，若波灣戰事持續導致荷莫茲海峽無法正常運輸LNG，LNG今冬價格可能漲至每MMBtu 35美元。